Na południu Ukrainy wojska rosyjskie ostrzelały ogniem artyleryjskim łódź z cywilami. Zginęły cztery osoby, w tym dziecko - poinformował na Telegramie doradca szefa MSW Ukrainy Anton Heraszczenko.

Na komunikatorze Telegram Heraszczenko opublikował zdjęcia zabitych i ich dowody osobiste. Wśród ofiar była kobieta, z zawodu adwokat. Odnaleziono jej dokument z zezwoleniem na wykonywanie zawodu.



Według Heraszczenki cywile - łącznie 14 osób - płynęli łodzią po Zbiorniku Kachowskim, wielkim zbiorniku zaporowym na Dnieprze. Usiłowali w ten sposób wydostać się ze wsi w obwodzie chersońskim.

Łódź dopłynęła do brzegu w rejonie zaporoskim w obwodzie dniepropietrowskim. 70 metrów od brzegu Rosjanie otworzyli do łodzi ogień artyleryjski, w tym z systemów Grad - przekazał Heraszczenko.



Na miejscu zginęły trzy osoby dorosłe i dziecko urodzone w 2009 roku - poinformował. Pozostali zostali przewiezieni do szpitala z ranami od odłamków.