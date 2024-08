Pilna informacja z Rosji. W obwodzie biełgorodzkim przy granicy z Ukrainą wprowadzono federalny stan wyjątkowy - poinformował o tym na swoim kanale w serwisie Telegram gubernator regionu Wiaczesław Gładkow.

Władimir Putin / GAVRIIL GRIGOROV / SPUTNIK / KREMLIN POOL / PAP/EPA

Decyzję o wprowadzeniu stanu wyjątkowego federalnego podjęło rosyjskie ministerstwo do spraw sytuacji nadzwyczajnych. Powodem jest trwający od ubiegłego tygodnia zmasowany atak wojsk ukraińskich na przygraniczne tereny w Rosji.

Wprowadzenie stanu wyjątkowego na szczeblu federalnym oznacza m.in., że mieszkańcy mają prawo do pomocy finansowej:

jednorazowej wypłaty w wysokości 15 tys. rubli (ok. 636 zł),

75 tys. rubli (ok. 3180 zł) w przypadku częściowej utraty mienia i 150 tys. rubli (ok. 6359 zł) w przypadku całkowitej utraty mienia,

1,5 mln rubli (ok. 63 594 zł) na rzecz krewnych ofiar,

600 tys. rubli (ok. 25 437 zł) dla osób, które doznały umiarkowanego lub ciężkiego uszczerbku na zdrowiu,

300 tys. rubli (ok. 12 719 zł) dla osób, które doznały drobnego uszczerbku na zdrowiu.

W obwodzie kurskim z kolei zarządzono obowiązkową ewakuację ludności z rejonu Głuszkowa, który bezpośrednio graniczy z Ukrainą - to prawie 20 tysięcy mieszkańców.



Dziś prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski, po raporcie naczelnego dowódcy Sił Zbrojnych Ukrainy generała Ołeksandra Syrskiego, zakomunikował, że siły zbrojne Ukrainy wzięły do niewoli ponad 100 rosyjskich żołnierzy w obwodzie kurskim i od początku dnia posunęły się naprzód w różnych kierunkach o 1-2 kilometry.

W obwodzie kurskim trwa ukraińska ofensywa

Przypomnijmy, że wczoraj w obwodzie biełgorodzkim wprowadzono stan wyjątkowy "na szczeblu regionalnym".

Od 9 sierpnia w graniczących z Ukrainą obwodach kurskim, biełgorodzkim i briańskim obowiązuje "reżim operacji antyterrorystycznej". Rosyjski Narodowy Komitet Antyterrorystyczny podał, że wprowadzono go po to, by "zapewnić bezpieczeństwo obywatelom i stłumić zagrożenie atakami terrorystycznymi ze strony ukraińskich jednostek dywersyjnych i rozpoznawczych po stronie ukraińskiej".

Dwa dni wcześniej, 7 sierpnia, w obwodzie kurskim - w związku z atakiem Sił Zbrojnych Ukrainy i walkami w tym regionie - wprowadzono stan wyjątkowy na szczeblu regionalnym. Dwa dni później przekwalifikowano go na szczebel federalny.