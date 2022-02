Rosja ogłosiła, że samoloty z Polski, Bułgarii i Czech nie mogą wlatywać w rosyjską przestrzeń powietrzną. Rosjanie wprowadzili ten zakaz w odwecie za to, że te trzy kraje wprowadziły zakaz korzystania z naszej przestrzeni lotniczej dla rosyjskich samolotów.

Zakaz oznacza, że jeśli ktoś będzie chciał polecieć do Rosji, będzie musiał skorzystać z połączeń innych przewoźników, np. niemieckich czy francuskich, o ile te kraje nie odmówią latania do Moskwy.

PLL LOT wiele na tym nie stracą, bo już wczoraj o godz. 15 wprowadziły zawieszenie wszelkich rejsów do Moskwy czy do Sankt Petersburga, a wszelkie dalekie loty, tranzytowe np. do Chin czy Japonii, odbywają się trasą okrężną, z ominięciem Rosji.

Stracić mogą małe linie czarterowe, planujące loty do Rosji, ale tych wiele nie ma.

Polska o północy zamknęła przestrzeń powietrzną dla rosyjskich samolotów

Polska o północy przestrzeń powietrzną dla rosyjskich samolotów. Decyzja rządu oznacza, że nad Polską nie mogą latać samoloty np. Aerofłotu.

Od godziny 15:00 czasu lokalnego połączenia do Moskwy oraz Petersburga zawiesił LOT. Dla rejsów tranzytowych zostaną opracowane alternatywne trasy przelotów - przekazał na Twitterze rzecznik narodowego przewoźnika.

Łotwa i Estonia też zamykają przestrzeń powietrzną dla rosyjskich samolotów

Łotwa i Estonia za przykładem Polski zamknęły dziś swoją przestrzeń powietrzną dla rosyjskich samolotów - poinformowały Ryga i Tallin.

Estonia przyłącza się do polskiej inicjatywy i zakazuje wszystkim rosyjskim liniom lotniczym korzystania z naszej przestrzeni powietrznej - oznajmił portalowi ERR Taavi Aas, estoński minister gospodarki i infrastruktury.

Wzywam naszych kolegów w krajach bałtyckich, aby zrobili to samo, aby odciąć Rosję od europejskiej przestrzeni powietrznej - dodał Aas.

Podobną decyzję wydał łotewski minister sprawiedliwości Janis Bordan. Premier Litwy Ingrida Szimonyte powiedziała w dziś dziennikarzom, że Wilno również rozważa podobny krok.



W czwartek Wielka Brytania w odpowiedzi na inwazję rosyjską na Ukrainę wprowadziła sankcje wobec firm rosyjskich, w tym natychmiastowy zakaz lądowania w Wielkiej Brytanii dla samolotów linii Aerofłot.

W odpowiedzi na tę decyzję, rosyjski urząd państwowy Rosawiacja poinformował w piątek, że Rosja zakazuje wykorzystania jej przestrzeni powietrznej dla rejsów samolotów związanych z Wielką Brytanią. Chodzi także o przeloty tranzytowe.

Również w czwartek ze względu na agresję rosyjską na Ukrainie przestrzeń powietrzną zamknęła Mołdawia.