Uruchomiono stronę internetową "Rosja za to zapłaci" zbierającą informacje o zniszczeniach wojennych, których dokonała Rosja na Ukrainie. Witryna powstała z inicjatywy kancelarii prezydenta Ukrainy, ministerstwa finansów i Kijowskiej Szkoły Ekonomii.

Uruchomiono stronę internetową dokumentującą dokonane przez Rosjan zniszczenia / STANISLAV KOZLIUK / PAP/EPA