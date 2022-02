Rosja przekazała odpowiedź na propozycje USA na temat bezpieczeństwa. Dokument w czwartek trafił na ręce ambasadora USA w Moskwie Johna Sullivana.

Możemy potwierdzić, że otrzymaliśmy odpowiedź od Federacji Rosyjskiej. Została przekazana dziś (czwartek- red.)ambasadorowi Sullivanowi w Moskwie - powiedział przedstawiciel resortu, nie zdradzając treści dokumentu.



List jest odpowiedzią na amerykańskie kontrpropozycje złożone w reakcji na żądania Rosji tzw. "gwarancji bezpieczeństwa". USA odrzuciły główne postulaty Rosji dotyczące wykluczenia przyjmowania nowych członków NATO oraz wycofania wojsk i uzbrojenia z państw Sojuszu przyjętych po 1997 r. Waszyngton zaproponował jednak m.in. rozmowy dotyczące ograniczenia rozmieszczenia rakiet i większej transparentności dotyczącej rozmieszczenia wojsk.

Rosja o gwarancjach bezpieczeństwa USA: Będziemy reagować, również militarnie

Władze Rosji oświadczyły w czwartek, że w razie "braku gotowości" USA do porozumiewania się w sprawie prawnie wiążących tzw. gwarancji bezpieczeństwa, Moskwa "będzie zmuszona reagować, w tym drogą realizacji środków o charakterze militarno-technicznym".



Zapowiedź ta znalazła się w formalnej odpowiedzi na propozycje Waszyngtonu przedstawione Moskwie na jej żądania w sferze bezpieczeństwa. Jak ocenia agencja Reutera, "środki militarno-techniczne" mogą oznaczać m.in. takie działania, jak rozmieszczenie pocisków i wojsk.



"Przy braku gotowości strony amerykańskiej do porozumiewania się na temat twardych, prawnie wiążących gwarancji zapewnienia naszego bezpieczeństwa ze strony USA i ich sojuszników, Rosja będzie zmuszona reagować, w tym drogą realizacji środków o charakterze militarno-technicznym" - głosi dokument.



Według Rosji USA nie udzieliły konstruktywnej odpowiedzi na najważniejsze dla Moskwy punkty, jak rezygnacja z dalszego rozszerzania NATO, rozmieszczania tworzenia baz wojskowych na obszarze krajów byłego ZSRR oraz powrót infrastruktury Sojuszu do stanu z 1997 roku. "Te tezy mają dla Federacji Rosyjskiej zasadnicze znaczenie" - dodano w dokumencie.

USA deprecjonują pozycję Rosji ws. gwarancji bezpieczeństwa

"Nie ma żadnej ‘inwazji rosyjskiej’ na Ukrainę, o czym od jesieni zeszłego roku mówią na szczeblu oficjalnym USA i ich sojusznicy i nie jest ona planowana" - napisano w formalnej odpowiedzi Rosji na propozycje Waszyngtonu przedstawione Moskwie na jej żądania w sferze bezpieczeństwa.



Strona rosyjska oświadczyła następnie, że "twierdzenia, iż Rosja jest ‘odpowiedzialna za eskalację’ nie mogą być ocenione inaczej, niż jako próba okazania presji i zdeprecjonowania propozycji Rosji w sprawie gwarancji bezpieczeństwa".

Rosyjskie wojska podjęły kroki w kierunku inwazji

Do potwierdzenia przekazania rosyjskiej odpowiedzi doszło tuż po tym, jak ambasador USA przy ONZ przekazała, że dowody wskazują na to, że rosyjskie wojska podjęły kroki w kierunku nadchodzącej inwazji przeciwko Ukrainie .

Być może jest to najniebezpieczniejszy moment dla pokoju i bezpieczeństwa od czasu zakończenia zimnej wojny - stwierdził przedstawiciel Departamentu Stanu.



Jak napisała rosyjska agencja RIA Nowosti, w czwartek ambasada USA w Moskwie poinformowała też, że Rosja zdecydowała o wydaleniu wiceszefa misji, Barta Gormana. Placówka zapowiedziała odpowiedź na ten ruch.