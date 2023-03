Rosyjscy agresorzy twierdzą, że dzisiejszy potężny atak rakietowy na ukraińskie miasta był odwetem za rzekomą "akcję terrorystyczną" w obwodzie briańskim w Rosji. Akcję miała kilka dni temu przeprowadzić formacja Rosyjski Korpus Ochotniczy, by - jak to określono - "pokazać rodakom, że jest nadzieja, że wolni Rosjanie z bronią w ręku mogą walczyć z reżimem". Według niektórych była to rosyjska prowokacja.

Dym unoszący się nad miastem po rosyjskim ataku rakietowym w Kijowie / Vladyslav Musiienko / PAP Rosyjskie ministerstwo obrony określiło atak rakietowy na Ukrainę "masowym uderzeniem odwetowym" w odpowiedzi na "atak terrorystyczny w obwodzie briańskim". Chodzi o sytuację z początku marca, gdy rosyjskie władze poinformowały, że "grupa dywersyjna" wkroczyła z Ukrainy do obwodu briańskiego i przeprowadziła kilka ostrzałów, w których zginęło dwóch cywilów. Odpowiedzialność za działania wziął na siebie Rosyjski Korpus Ochotniczy, który walczy po stronie Ukrainy. W sprawie jest jednak wiele wątpliwości - niewykluczone nawet, że lider korpusu Denis Kapustin jest powiązany z rosyjskimi służbami. Według Rosjan korpus brał udział także w nieudanym zamachu na medialnego magnata Konstantina Małofiejewa. Rosjanie twierdzą, że atakowali dziś tylko obiekty wojskowe. To nieprawda, ponieważ rosyjskie rakiety spadły między innymi na dom mieszkalny niedaleko Lwowa, gdzie zabiły 5 osób, a także na przystanek autobusowy w Chersoniu, tam zginęło 3 mieszkańców tego miasta. Rosyjskie komunikaty można więc włożyć między bajki, podobnie jak historię o rzekomych ukraińskich terrorystach w obwodzie briańskim oraz oskarżenie Kijowa o odcięcie zasilania w Zaporoskiej Elektrowni Jądrowej. Wiele wskazuje na to, że to nie koniec rosyjskich bombardowań na dziś. W całej Ukrainie ogłoszono o 12:00 kolejny alarm przeciwlotniczy, możliwe są więc następne ataki. Zobacz również: Udaremniony zamach w Naddniestrzu? Ukraińcy piszą o prowokacji

