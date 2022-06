Rosja rzuca wszystkie rezerwy na dwa kierunki; pierwszy to Siewierodonieck, a drugi to Zołote, Kamiszuwacha, Popasna – powiedział w sobotę szef władz obwodu ługańskiego Serhij Hajdaj. Celem przeciwnika jest zajęcie stolicy obwodu i odcięcie trasy Lisiczańsk-Bachmut, by otoczyć siły ukraińskie.

Zniszczony Lisiczańsk / OLEKSANDR RATUSHNIAK / PAP/EPA

Hajdaj zapewnił, że pomimo zmasowanych ataków wojsk rosyjskich, tych celów nie udaje się im osiągnąć. Siły rosyjskie kontrolują większą część Siewierodoniecka, ale nie całe miasto. Trasa Lisiczańsk-Bachmut jest ostrzeliwana i punktowo atakowana, lecz jej także przeciwnik nie kontroluje.

Oni próbują okrążyć naszych wojskowych. Gdyby udało im się odciąć trasę, to możliwe byłoby okrążenie operacyjne, ale to się im nie udaje - oświadczył Hajdaj w wypowiedzi dla ukraińskiej telewizji, opublikowanej w Telegramie.



Urzędnik skomentował również sytuację w zakładach chemicznych Azot w Siewierodoniecku, gdzie wciąż przebywa 568 osób, w tym 38 dzieci. Zauważył, że ludzie ci, mimo wielokrotnych próśb, nie zdecydowali się na ewakuację. Drogi ewakuacji i dostarczania pomocy do miasta wciąż istnieją - powiedział.



Sytuacji w zakładach Azot nie można porównać do Azowstalu w Mariupolu, bo to nie jest - jak tam - podziemne miasto. To kilka schronów, które nie są ze sobą połączone - powiedział Hajdaj.



W Lisiczańsku, jak przekazał, ewakuacja przebiega "spokojniej", bo miasto - choć jest pod nieustannym ostrzałem - znajduje się pod kontrolą sił ukraińskich i nie toczą się tam walki uliczne.



Według relacji Hajdaja w obwodzie ługańskim nie ma miasta, które byłoby bezpieczne, a w Lisiczańsku w każdej chwili może być atak w każdym miejscu. Rosjanie zrzucają bomby i ostrzeliwują szpitale, punkty humanitarne - oświadczył.



Pomimo tego codziennie jest tam dostarczana pomoc humanitarna, lekarstwa, paliwo i inne środki. Ewakuacja jest, jak powiedział, "cicha", nie ogłasza się jej zawczasu, by nie ryzykować ostrzału ze strony wojsk rosyjskich.



W miejscowości Mietołkine, które od południowego wschodu przylega do Siewierodoniecka, Rosjanie mają "taktyczne sukcesy" - przyznał Hajdaj. Wcześniej sztab generalny sił zbrojnych Ukrainy powiadomił o "częściowym powodzeniu" Rosjan w tej miejscowości".