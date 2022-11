Znany brytyjski piosenkarz Rod Stewart zaczął tourne po Wielkiej Brytanii – jak wielu artystów, nie zapomniał o Ukrainie. Włączył do programu koncertów szczególną piosenkę.

Rod Stewart na scenie / Jeff J Mitchell / Avalon / PAP/EPA

Rod Stewart ubrany jest na scenie w kolorach ukraińskiej flagi. Na potężnym telebimie ukazują się fotografie zniszczonego przez Rosjan kraju, a gdy pojawia się twarz prezydenta Wołodymyra Zełenskiego, piosenkarz mu salutuje.

Zebrana w audytorium publiczność reaguje żywiołowo.

Stewart jest jednym z wielu brytyjskich artystów, którzy dają świadectwo swojej postawy wobec wojny w Ukrainie.

Na przykład niedawno na gruzach budynków w Kijowie pojawiły się graffiti tajemniczego Banksy'ego.

Dzieło Banksy'ego w na elewacji zniszczonego budynku we wsi Gorenka / Vladyslav Musiienko / PAP/EPA

Utwór "Rythm of my Heart" napisany został z myślą o wojnie w Wietnamie, ale jak zaznacza brytyjski wokalista, może odnosić się do każdego zbrojnego konfliktu.

Kilka tygodni temu Stewart przyznał publicznie, że gości w swoim domu rodzinę z Ukrainy.

Artysta ma 77 lat i nadal chętnie koncertuje. Nie stroni też od wyrażania opinii na ważne, dotyczące nas wszystkich tematy.