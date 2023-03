"Jestem optymistą, widzę sytuację na polu walki, widzę rozwój wsparcia i naprawdę widzę, że jest szansa na zakończenie tej wojny w tym roku naszym zwycięstwem" - powiedział w rozmowie z dziennikiem "Bild" minister obrony Ukrainy Ołeksij Reznikow.

Ołeksij Reznikow / OLEG PETRASYUK / PAP/EPA

Minister kategorycznie odrzuca negocjacje z prezydentem Rosji Władimirem Putinem. Mój prezydent jasno powiedział, że nie będziemy negocjować z obecnym przywódcą Kremla. Ukraina jest gotowa do negocjacji w sprawie reparacji, międzynarodowego trybunału i odpowiedzialności za zbrodnie wojenne Kremla, tzw. Norymbergi 2 - powiedział Ołeksij Reznikow.

Z kolei ambasador Ukrainy w Niemczech Ołeksij Makejew stwierdził, że Ukraina nie jest gotowa oddać Rosji okupowanych terytoriów. Nie mamy wyboru, musimy walczyć o pokój - powiedział w piątek w wywiadzie dla telewizji ARD na temat ewentualnych negocjacji.

Musimy zmusić Rosję do podjęcia negocjacji - stwierdził ambasador. Najlepszym sposobem na to jest dostarczanie broni Ukrainie. Trzeba zmusić Rosję do podjęcia negocjacji "poprzez wyzwolenie naszych terytoriów i ludności spod rosyjskiej okupacji" - powiedział Makejew.