Władimir Putin spotka się z Recepem Tayyipem Erdoganem 4 września w Soczi - poinformował rzecznik Kremla Dmitrij Pieskow. Prezydent Turcji chce omówić z Władimirem Putinem możliwości wznowienia porozumienia zbożowego, umożliwiającego eksport ukraińskich produktów rolnych przez Morze Czarne.

Recep Tayyip Erdogan i Władimir Putin / AA/ABACA / PAP/Abaca

Na początku sierpnia tureckie media podawały, że Putin ma polecieć do Turcji na spotkanie z Erdoganem. Jak podkreślał wówczas portal Hurriyet, wizyta miałaby się odbyć w drugiej połowie sierpnia.

W ostatnich dniach zaczęły się pojawiać jednak informacje, że Putin do Turcji nie poleci. W zamian jednak za to Erdogan uda się do Rosji.

Informację na ten temat przekazał ostatnio rzecznik rządzącej w Turcji partii AKP Omer Celik. Podkreślił, że Erdogan wkrótce pojawi się w Soczi. Chce bowiem omówić z Putinem możliwości wznowienia porozumienia zbożowego.

Nasz prezydent podjął tę inicjatywę, aby zapobiec kryzysowi żywnościowemu na świecie. Wkrótce odwiedzi Soczi. Uważamy, że podczas tej wizyty może nastąpić rozwój sytuacji - powiedział Celik.

Dziś szczegóły tego spotkania przekazał Dmitrij Pieskow. Rozmowy odbędą się w poniedziałek, odbędą się w Soczi - powiedział rzecznik Kremla.

W ubiegłym tygodniu ministrowie spraw zagranicznych Ukrainy i Turcji Dmytro Kulłeba i Hakan Fidan rozmawiali w Kijowie o przywróceniu czarnomorskiej inicjatywy zbożowej.

Porozumienie zbożowe, zawarte przez Ukrainę i Rosję z Turcją i ONZ, obowiązywało od lipca 2022 do lipca 2023 roku. Wówczas wycofały się z niej władze w Moskwie. W kolejnych tygodniach rosyjskie wojsko zintensyfikowało ostrzał nadbrzeżnych miejscowości na Ukrainie, niszcząc cele cywilne, infrastrukturę portową i zabytki kultury.