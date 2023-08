Pobiegną, by pomóc. W pierwszy weekend września - jak co roku - wystartuje Poland Business Run. Celem charytatywnego wydarzenia jest pomoc osobom po amputacjach i z niepełnosprawnością ruchową. Na starcie biegu w kilku miastach stanie 36 tysięcy osób.

Poland Business Run / Materiały prasowe

Wszystko jest już dopięte na ostatni guzik. W Krakowie pobiegnie 9 tysięcy osób, ale mam też dużo atrakcji dla tych, którzy przyjdą kibicować biegaczom. Cały Park Jordana będzie w naszych barwach - mówiła reporterowi RMF FM Agnieszka Pleti z fundacji Poland Business Run 2023.

Dodała, że nowością w tym roku jest bieg dla dzieci od 4 do 10 lat i wyjątkowe "stokenizowane", czyli wirtualne medale.

Pieniądze, które uda się zebrać zostaną przeznaczone na wsparcie osób po amputacjach kończyn i niepełnosprawnych. Już w tej chwili na taką pomoc czeka 96 osób, a zgłoszenia wciąż napływają.

Rehabilitacja i zakup protez daje im jedno: nowe życie. Daje to, że mogą być samodzielni. Mogą chodzić do pracy, do szkoły czy na rower. Po prostu funkcjonować na co dzień - podkreśla Agnieszka Pleti.

Po biegu w Parku Jordana odbędzie się koncert.

Oprócz zawodów w Krakowie tego samego dnia odbędzie się także bieg Poland Business Run 2023 w formule wirtualnej. Łącznie na imprezę biegową w stolicy Małopolski i rywalizację z aplikacją po własnej trasie zapisała się rekordowa liczba ponad 36 tys. uczestników.

W rywalizacji uczestniczą 5-osobowe sztafety, które pokonają dystans 3,6 km.

Wszystkie informacje dotyczące wydarzenia, w tym instrukcję przesłania wyniku w biegu wirtualnym i klasyfikację generalną dla obu form zawodów, można znaleźć tutaj .

W związku z wydarzeniem w niedzielę zostanie wprowadzona czasowa zmiana organizacji ruchu w rejonie krakowskich Błoń w godzinach 06:00-14:00. Z ruchu wyłączona zostanie al. 3 Maja (na odcinku od skrzyżowania z ul. Oleandry do skrzyżowania z ul. Reymana), deptak wokół Błoń, a także droga dla rowerów na ul. Reymana. Wzdłuż trasy biegu wprowadzony zostanie zakaz zatrzymywania. Organizatorzy biegu proszą mieszkańców o wyrozumiałość.