13:24

Papież Franciszek modlił się w Boże Narodzenie o natychmiastowe zakończenie "bezsensownej wojny" na Ukrainie. Apelował w świątecznym orędziu: "Niech nasze spojrzenie napełni się twarzami naszych ukraińskich braci i sióstr, którzy przeżywają te Święta w ciemnościach, w zimnie lub z dala od swoich domów, z powodu zniszczeń spowodowanych dziesięcioma miesiącami wojny". Wezwał, by ustał rozlew krwi w Iranie.

13:07

W wywiadzie dla rosyjskiej telewizji państwowej Władimir Putin stwierdził, że jest na 100 proc. pewien, że "Rosja zniszczy amerykańskie baterie Patriot na Ukrainie" - podaje AFP.

12:51

Rosjanie przerzucają dużą ilość sprzętu z Rosji przez Mariupol w kierunku Berdiańska i Melitopola na południe obwodu zaporoskiego - poinformował w niedzielę doradca mera Mariupola.

"Ogromna ilość sprzętu z Rosji wjechała od strony Rosji i ruszyła dalej przez Manhusz (pod Mariupolem) w kierunku na Berdiańsk/Melitopol. Kolumny zostały częściowo uzupełnione przez sprzęt stacjonujący wcześniej we wsi Ahrobaza" - napisał Petro Andriuszczenko. Do Manhusza miały też być skierowane sprzęt i wojska, które wcześniej stacjonowały we wsi Urzuf.

Według ustaleń ukraińskich władz Mariupola, które nie mają dostępu do okupowanych terenów, w kierunku Berdiańska przerzucani są także żołnierze rosyjscy z Urzufu oraz z terytorium Rosji.

12:36

W wywiadzie dla państwowej telewizji Władimir Putin stwierdził, że Rosja to kraj "wyjątkowy". 99 proc. naszych obywateli, naszych ludzi jest gotowa poświęcić wszystko dla ojczyzny - powiedział.

To tylko utwierdza mnie w przekonaniu, że Rosja jest wyjątkowym krajem i mamy wyjątkowy naród. W całej historii istnienia Rosji potwierdzało się to wiele razy - dodał.

12:15

Od początku wojny światowe media bacznie obserwują działania i wypowiedzi władz Chin. Zachodni politycy, którzy spotykali się z przywódcą ChRL Xi Jinpingiem, prosili go, aby wykorzystał bliskie relacje łączące go z prezydentem Rosji Władimirem Putinem i nakłonił go do zakończenia wojny.

Według dr. Bogusza nie naruszyło to jednak chińsko-rosyjskiego sojuszu, który "trwa i się rozwija". Chiny pomagają Rosji, ale unikają zaangażowania, które naraziłoby ich firmy na sankcje. Pod tym względem niewiele się zmieniło - podkreślił ekspert, podając jako przykład wspólne chińsko-rosyjskie manewry wojskowe.



11:27

Choć syreny zawyły w całej Ukrainie, to na razie nie odnotowano żadnych nowych rosyjskich ataków - podaje Reuters.

10:53

Rosja jest gotowa do negocjacji ze wszystkimi stronami zaangażowanymi w konflikt w Ukrainie - powiedział prezydent Rosji Władimir Putin.

Wierzę, że idziemy w dobrym kierunku, bronimy naszych interesów narodowych, interesów naszych obywateli, naszych ludzi. Nie mamy wyboru, musimy bronić naszych obywateli - powiedział Putin w wywiadzie dla rosyjskiej publicznej telewizji.

Jesteśmy gotowi do negocjacji z każdą zaangażowaną stroną w sprawie możliwych rozwiązań, ale piłeczka jest po ich stronie - to nie my odmawiamy negocjacji, a oni - stwierdził.

10:33

W Chersoniu i obwodzie chersońskim w sobotę zginęło 16 osób, a 64 zostało rannych w wyniku rosyjskich ostrzałów. Liczba ta uwzględnia ofiary zmasowanego ataku na centrum stolicy obwodu. Wcześniej podawano, że jest ich 10, poinformowały w niedzielę władze regionalne.

"W ciągu doby w obwodzie chersońskim armia rosyjska zabiła 16 osób. Wśród nich jest trzech pracowników służby ds. sytuacji nadzwyczajnych, którzy zginęli w czasie rozminowywania. Jeszcze 64 osoby zostały ranne" - powiadomił szef administracji wojskowej obwodu Jarosław Januszewycz.



09:36

Generałowie Roman Polko, Waldemar Skrzypczak, Bogusław Samol i Leon Komornicki w rozmowie z PAP ocenili, że rok 2022 i przebieg wojny na Ukrainie zmiażdżył mit o rosyjskim imperium. "Z Rosją można zarówno walczyć, jak i ją pokonać" - podkreślił Polko.

Były dowódca GROM generał Roman Polko w rozmowie z PAP pytany o najważniejsze wydarzenie roku 2022 w kontekście wojny rosyjsko-ukraińskiej odpowiedział, że jest nim "przede wszystkim sukces Ukrainy".

Skazywana na klęskę przez wielu tzw. geopolityków, czy europejskich strategów, dzięki wsparciu zachodu, ale przede wszystkim poświęceniu własnych żołnierzy się obroniła. Broni się już ponad 300 dni, nie dopuściła do żadnego znaczącego sukcesu strony rosyjskiej, wręcz przechodzi do działań ofensywnych i przejmuje inicjatywę wojskową - ocenił.

Generał Polko podkreślił, że rok 2022 "zmiażdżył mit o rosyjskim imperium" i "niezwyciężonej rosyjskiej armii". Przypomniał, że "wielu polskich geopolityków" mówiło, że "z Rosją nie ma co walczyć, tylko trzeba się z nią dogadać". Zdaniem byłego dowódcy GROM-u Ukraińcy udowodnili, że można z nią zarówno walczyć, jak i ją pokonać.



09:22