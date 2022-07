"To, co obserwujemy, to są skuteczne działania Ukrainy, to jest uniemożliwienie Rosjanom wielu działań w Chersoniu, ale do kontrofensywy daleko" - powiedział prof. gen. Bogusław Pacek, generał dywizji w stanie spoczynku i dyrektor Instytutu Bezpieczeństwa i Rozwoju Międzynarodowego, który był gościem Rozmowy w południe w RMF FM. Były rektor Akademii Obrony Narodowej mówił m.in. o sytuacji na froncie i możliwości ukraińskiej kontrofensywy.

Prof. gen. Pacek: Ukraina odnosi sukcesy, ale przewagę wciąż mają Rosjanie Jakub Rutka / RMF FM Generalnie stan (w ciągu miesiąca od ostatniej rozmowy w RMF FM - red.) się nie zmienił, niezależnie od wielu pozytywnych znaków na teatrze działań ze strony Ukrainy. Sytuacja jest taka, jaka była. Ukraina przegrała walkę o obwód ługański, prawie w całości, tam pozostały skrawki - mówił generał. Jak podkreślił, obwód doniecki "jest w większości także zajęty przez Rosjan". Audio Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Prof. gen. Pacek: Ukraina odnosi sukcesy, ale przewagę wciąż mają Rosjanie Ta sytuacja dla Ukrainy wciąż jest trudna, czekamy na przełom - powiedział dyrektor IBiRM. Jeżeli ocenimy wojskowe działania Federacji Rosyjskiej jako ofensywę prowadzoną na wschodzie, to kontrofensywa musiałaby być dość podobnym, przeciwnym działaniem, czyli dużym działaniem, przynajmniej na głównym kierunku lub na kilku kierunkach, które wypierałyby wojska rosyjskie - podkreślił gen. Bogusław Pacek. Dodał, że "dzisiaj nie ma o czym mówić, to nie jest ten poziom". My możemy mówić o kontratakach, możemy mówić i obserwujemy pewne działania wyprzedzające ze strony Ukrainy, wiele sukcesów, ale z całą pewnością nie jest to kontrofensywa - mówił w Rozmowie w południe w RMF FM gość Pawła Balinowskiego. Zaznaczył, że "ofensywa, kontrofensywa zawsze wymaga dużo większych sił niż obrona - co najmniej trzykrotnie większych". Dzisiaj przewagę liczbową, zarówno osobową, żołnierską jak i w zakresie uzbrojenia mają wciąż Rosjanie - stwierdził generał. Dyrektor Instytutu był przekonany, że wkrótce rozpocznie się ukraiński atak, ponieważ "sygnalizowali to sami Ukraińcy, a Rosjanie obawiali się tej kontrofensywy w obwodzie chersońskim, który jest ogromnie istotny z punktu widzenia dalszych losów tej wojny". Zdaniem gen. Packa to jednak, co obserwujemy, "to są skuteczne działania Ukrainy, to jest uniemożliwienie Rosjanom wielu działań w Chersoniu, ale do kontrofensywy daleko". Zobacz również: Siły rosyjskie używają na Ukrainie min z czujnikami ruchu [RELACJA]

Gen. Pacek: Rosjanie przygotowują się do użycia czegoś, co ma zaskoczyć

​Gen. Pacek: Nie sądzę, aby Rosja zadowoliła się Donbasem i Krymem

Gen. Bogusław Pacek: Na tym etapie Ukraina przegrywa wojnę Opracowanie: Paweł Kmiecik , Karolina Bereza