​Bezkarność terrorystów stanowi zachętę dla innych, dlatego nowe sankcje powinny być nałożone na Rosję tak szybko, jak to możliwe - powiedział prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski w czwartek późnym wieczorem w nagraniu wideo. Dodał, że potrzebny jest także trybunał do osądzenia rosyjskiej agresji.

Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski / EPA/SERGEY DOLZHENKO / PAP

Terror to wirus. Jeśli jeden z terrorystów pozostaje nieosądzony, to stanowi to jedynie zachętę dla innych. Nowe sankcje za terroryzm są potrzebne tak szybko, jak to możliwe - powiedział Zełenski, jak relacjonuje agencja Ukrinform.

Jego zdaniem, absolutnie konieczne jest zastosowanie jak najszybciej takich restrykcji na rosyjski eksport energii, które uniemożliwią terrorystom pokrywanie ich wydatków kosztem społeczności międzynarodowej.

Chcę podkreślić, że to jest potrzebne nie tylko Ukrainie, nie tylko naszym obywatelom, których życie jest zagrożone przez rosyjski terroryzm. To jest potrzebne wam wszystkim, każdej osobie na świecie, która choć trochę ceni ludzkie życie - powiedział Zełenski.

Zełenski podkreślił, że Ukraińcy są wdzięczni za okazywaną im pomoc, ale równocześnie dodał, że nadszedł czas, aby formalnie uznać Rosję za państwo terrorystyczne.

Ukraiński prezydent oświadczył też, że konieczne jest powołanie specjalnego trybunału, który osądzi rosyjską agresję i stworzenie specjalnego mechanizmu kompensacyjnego umożliwiającego kierowanie środków państwa terrorystycznego do ofiar jego agresji.