Wielka Brytania przekazała Ukrainie duże zasoby pocisków manewrujących powietrze-ziemia Storm Shadow o zasięgu do 300 km – informuje CNN. Tym samym stacja potwierdziła wcześniejsze zapowiedzi amerykańskiego dziennika "Washington Post", że rząd w Londynie dostarczy tę broń władzom w Kijowie.

Ukraińscy żołnierze (zdjęcie ilustracyjne) / AA/ABACA / PAP/Abaca

Storm Shadow to prawdziwy "game changer", który znacząco zmieni sytuację na froncie, jeśli chodzi o możliwość dosięgnięcia bardziej oddalonych celów. Właśnie o takie pociski Kijów prosił swoich sojuszników od samego początku wojny. Co ważne, to uzbrojenie zostało dostarczone Ukrainie przed zapowiadaną kontrofensywą przeciwko rosyjskim wojskom - podkreślił CNN, powołując się na swoich informatorów w amerykańskiej armii.