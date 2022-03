Od początku działania systemu rejestracji numer PESEL otrzymało 123 tys. uchodźców z Ukrainy - powiedział wiceszef Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji Paweł Szefernaker. Dodał, że tylko w piątek do godz. 15 numer PESEL otrzymało 41 tys. osób.

Sekretarz stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji Paweł Szefernaker podczas konferencji prasowej. / Piotr Nowak / PAP

Wiceszef MSWiA Paweł Szefernaker wziął udział we wspólnej konferencji z udziałem rzecznika rządu Piotra Müllera oraz ministra edukacji i nauki Przemysława Czarnka. Szefernaker poinformował, że od początku działania systemu rejestracji - od środy do godz. 15 w piątek - numer PESEL otrzymało 123 tys. uchodźców z Ukrainy, a tylko w piątek do godz. 15 taki numer otrzymało 41 tys. uchodźców.

Najwięcej osób ma wyrabiane numery PESEL w Warszawie, to jest ponad tysiąc osób dziennie - powiedział. Dodał, że w innych dużych miejscowościach, jak Wrocław i Kraków wydawanych jest kilkaset numerów PESEL.

Wiceszef MSWiA zaznaczył, że kwestie związane z narzędziami, które pozwolą na to, aby lepiej i szybciej realizować działania związane z pomocą uchodźcom omawiane są na spotkaniach, które odbywają się w różnych formatach.

Dzisiaj takie spotkanie odbyło się w ramach wideokonferencji. Zaprosiliśmy wszystkich prezydentów miast w Polsce - powiedział Szefernaker. Dodał, że to już kolejne takie spotkanie w tym tygodniu.

Podkreślił, że spotkanie dotyczyło przede wszystkim kwestii związanych z edukacją, ochroną zdrowia i kwestii związanych z doświadczeniem miast w pierwszych dniach rejestracji uchodźców z Ukrainy w rejestrze PESEL.