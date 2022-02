"To oczywiste, że w związku z sytuacją na Ukrainie przygotowujemy się na różne scenariusze. Jednym z nich są działania wojewodów związane z ewentualnym napływem uchodźców z Ukrainy, którzy z powodu możliwego konfliktu, mogą szukać w naszym kraju bezpiecznego schronienia" - poinformował na Twitterze szef resortu spraw wewnętrznych i administracji Mariusz Kamiński. Wojewodowie rozesłali już pisma do samorządowców w tej sprawie.

Szef MSWiA Mariusz Kamiński / Albert Zawada / PAP

O tym, że wojewodowie kontaktują się z samorządowcami ws. miejsc dla ewentualnych uchodźców z Ukrainy, poinformował prezydent Ciechanowa i sekretarz Związku Miast Polskich Krzysztof Kosiński.

"Wojewodowie uruchomili kontakty z burmistrzami/prezydentami miast. Zostaliśmy poproszeni o wskazanie listy obiektów zakwaterowania dla uchodźców, liczby osób możliwych do przyjęcia, kosztów z tym związanych, czasu adaptacji budynków z rekomendacją do 48h" - napisał Kosiński na Twitterze.



"Należy brać pod uwagę internaty, ośrodki wypoczynkowe, szkoleniowe, schroniska, bursy, hostele, hotele oraz hale widowiskowe, targowe czy sportowe" - wyliczał w piśmie do samorządowców wojewoda mazowiecki Konstanty Radziwiłł. Poprosił też m.in. o wskazanie firm, które prowadzą działalność transportową.

Takie dane - na wypadek napływu do Polski fali uchodźców z Ukrainy - mają zebrać wszyscy wojewodowe.