"Nadszedł czas decyzji. Trzeba powstrzymać Rosję, nakładając sankcje" - zaapelował szef ukraińskiego MSZ Dmytro Kułeba. Na wniosek Ukrainy Polska zwołała na poniedziałek nadzwyczajne posiedzenie OBWE.

Ukraiński minister spraw zagranicznych Dmytro Kułeba / Efrem Lukatsky / PAP/EPA

Przewodnicząca obecnie OBWE Polska zwoła nadzwyczajne posiedzenie Stałej Rady organizacji w celu omówienia kryzysu ukraińskiego - poinformował w niedzielę Stały Przedstawiciel RP przy OBWE Adam Hałaciński. Wiceszef MSZ Paweł Jabłoński potwierdził chwilę później, że posiedzenie zostało zwołane na poniedziałek.

Do udziału zaprosiłem specjalnego przedstawiciela OBWE na Ukrainie Mikko Kinnunena - napisał na Twitterze Hałaciński. Ukraina zwróciła się z prośbą o zwołanie posiedzenia na poniedziałek.

Rozwiązywanie problemów związanych z bezpieczeństwem jest głównym zadaniem OBWE - podkreślił Hałaciński.

Ukraina: Czas nałożyć sankcje na Rosję

Czas nałożyć sankcje na Rosję, trzeba ją powstrzymać teraz - zaapelował w niedzielę szef MSZ Ukrainy Dmytro Kułeba. Zapewnił, że Kijów wciąż widzi możliwość dyplomatycznego rozwiązania sytuacji.

Kułeba w nagraniu opublikowanym na Facebooku zapewnił, że Kijów "będzie robić wszystko, by utrzymać Rosję na ścieżce dyplomatycznej". Ale nie oznacza to, że nie powinniśmy przygotowywać się do każdego scenariusza - dodał.

Wydaje mi się, że już zakończył się okres, kiedy wystarczyło mówić Ukrainie o wsparciu i pójść do domu z czystym sumieniem. Nadszedł czas decyzji - kontynuował. Proponujemy partnerom działania na ścieżce dyplomacji, po drugie - dotyczące dostaw obronnego uzbrojenia i innych środków dla wzmocnienia ukraińskich sił zbrojnych, po trzecie - zastosowanie sankcji - wymieniał Kułeba.

Są wszelkie podstawy do zastosowania teraz przynajmniej części sankcji przygotowanych wobec Rosji - oświadczył. Nadszedł czas - dodał.

Stwierdził, że bardzo ważne jest, by podjąć ten krok ze względu na to, jak wygląda rozwój wydarzeń. Właśnie teraz trzeba powstrzymać Rosję, stosując prewencyjne sankcje - zaapelował.