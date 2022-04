„Historia pisze się w sposób, jakiego sobie często nie wyobrażamy” – pisze Arkadiusz Podniesiński fotograf i filmowiec, który od lat dokumentuje skutki katastrofy elektrowni w Czarnobylu. Razem z „Fundacją Potrafię Pomóc” dotarli jako pierwsi wolontariusze z pomocą humanitarną do Czarnobyla. „Słyszeliśmy historie o rosyjskich żołnierzach, którzy ulegli napromieniowaniu w takim stopniu, że trafili do szpitala na Białoruś. Jest to bardzo prawdopodobne” – mówi Podniesiński w rozmowie z Wirtualną Polską.

Polacy, jako pierwsi wolontariusze dotarli z pomocą humanitarną w okolice Czarnorbyla. "Jesteśmy trzeci dzień z rzędu w elektrowni. Z uwagi na toczącą się wojnę panuje w niej reżim wojskowy. Jest dużo żołnierzy, a nieliczny personel elektrowni podtrzymuje tylko niezbędne zadania" - relacjonuje Arkadiusz Podniesiński na swoim facebookowym profilu. Jak dodaje, linie kolejowe i wszystkie mosty na drodze do elektrowni zostały zaminowane lub wysadzone w powietrze, więc dostawa produktów do elektrowni jest bardzo utrudniona. Arkadiusz Podniesiński informuje, że razem z "Fundacją Potrafię Pomóc" udało się dostarczyć pomoc humanitarną - żywność oraz chemię gospodarczą. Dary trafiły do miejscowej cerkwi, skąd zostaną rozdysponowane potrzebującym. Rosyjscy żołnierze w Czarnobylu. "Obrabowali zaparkowane w okolicy samochody, wymontowując nawet kierunkowskazy" Rosyjscy żołnierze czarnobylską elektrownię zaatakowali już pierwszego dnia wojny - 24 lutego. Tamtejszy personel oraz strażnicy Gwardii Narodowej byli przetrzymywani przez nich, jako zakładnicy. 31 marca personel Czarnobylskiej Elektrowni Atomowej poinformował, że na terenie obiektu nie ma osób postronnych . Wtedy też pojawiły się pierwsze doniesienia o tym, że rosyjscy żołnierze, którzy okupowali elektrownię, zostali przewiezieni do centrum leczenia chorób popromiennych na Białorusi. Już pod koniec marca Reuters podał, że rosyjscy żołnierze, którzy zajęli teren elektrowni atomowej w Czarnobylu, przemieszczali się ciężkimi pojazdami wojskowymi bez żadnych środków ochronnych przez najbardziej skażony obszar. Doprowadzili do podniesienia się z gleby radioaktywnego pyłu. Reuters informował później, że rosyjscy żołnierze kopali okopy w Czerwonym Lesie - najbardziej skażonym radioaktywnie terenie Czarnobyla. Potwierdzają to nagrania z drona, opublikowane przez ukraińską armię. Tę wersję potwierdza w rozmowie z Wirtualną Polską także Arkadiusz Podniesiński. "Byliśmy w rosyjskich okopach pod Czarnobylem z miernikami promieniowania, nie chcę jeszcze mówić o wskazaniach. Słyszeliśmy historie o rosyjskich żołnierzach, którzy ulegli napromieniowaniu, w takim stopniu, że trafili do szpitala na Białoruś. Jest to bardzo prawdopodobne" - mówi dokumentalista w rozmowie z portalem. Jak relacjonuje, zarówno budynki elektrowni w Czarnobylu, jak i najbliższa okolica zostały splądrowane. "Obrabowali zaparkowane w okolicy samochody, wymontowując z nich różne części zamienne, nawet kierunkowskazy czy deski rozdzielcze. Wiele urządzeń infrastruktury, np. maszt telefonii komórkowej, niszczyli celowo, tak, jakby chcieli wyrządzić jak najwięcej szkód" - mówi WP Podniesiński. Przekonuje także, że ślady, jakie po sobie zostawili żołnierze, świadczą o tym, że kradzież była prowadzona szczegółowo i metodycznie. "Okupanci zadali sobie wiele trudu, aby wymontować najbardziej potrzebne im rzeczy. Rosjanie mieli mówić pracownikom lub mieszkańcom, że to należne im łupy wojenne." - pisze portal.