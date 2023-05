Wściekły Prigożyn wbija szpileczkę resortowi obrony

Co ciekawe, krytyczny głos w sprawie ataku dronów na Moskwę zabrał również Jewgienij Prigożyn. Szef Grupy Wagnera zaapelował do pracowników resortu obrony, by "wynieśli się z urzędów, w których zostali umieszczeni, by bronić tego kraju".

"Śmierdzące stworzenia, co wy robicie? Jesteście bydłem! Wynoście się z urzędów, w których zostaliście umieszczeni, by bronić tego kraju. Jesteście Ministerstwem Obrony. Dlaczego, k****, pozwalacie tym dronom latać do Moskwy?" - powiedział, cytowany przez swoją służbę prasową.

W dalszej części wypowiedzi Prigożyn zastanawia się, jak to możliwe, że drony przeleciały nad Rublowką, jak potocznie nazywa się zachodnie przedmieście Moskwy. Mieszkają tam najbogatsi Rosjanie, najwyżsi rosyjscy urzędnicy, ministrowie i szefowie administracji Kremla.

"Do diabła z tym! Niech płoną wasze domy. A co zrobią zwykli ludzie, gdy drony z materiałami wybuchowymi rozbijają się o ich okna? (...) Jako obywatel jestem głęboko oburzony, że te szumowiny siedzą cicho i siedzą na swoich tłustych tyłkach wysmarowanych drogimi kremami. Uważam, że ludzie mają pełne prawo zadawać im te pytania, tym draniom" - podsumował.

Wojenka Prigożyna z elitami

Jewgienij Prigożyn to rosyjski biznesmen, właściciel holdingu Concord. Przez media jest nazywany "kucharzem Putina", ponieważ zbił fortunę na restauracjach, zamówieniach publicznych i cateringu dla dygnitarzy Kremla i jego zagranicznych gości. Sam holding jest oskarżany o prowadzenie siatki internetowych trolli rozpowszechniających kremlowską propagandę.

Grupę Wagnera, której szefuje, wiąże się z działalnością w licznych regionach konfliktów zbrojnych, gdzie Rosja się udziela, czyli m.in. w Syrii, a ostatnio także w Sudanie.

Jewgienij Prigożyn do niedawna był uważany za jednego z najbliższych sojuszników Władimira Putina. W ostatnim czasie coraz częściej krytykuje politykę Kremla wobec wojny w Ukrainie.