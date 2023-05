Sebastian Strand, biolog morski z organizacji Onewhale twierdzi, że to Hvaldimir, rosyjski wal szpiegowski, ten sam, którzy 4 lata temu zrobił furorę w Norwegii.

Rosjanie oficjalnie nie potwierdzają, że do nich należy. Wiemy, że był tresowany, prawdopodobnie był trenowany w programie wojskowym - powiedział ekspert w rozmowie z Szwedzkim Radiem.

Białucha jest przyjaźnie nastawiona do ludzi, podpływa do łodzi i prosi o jedzenie. Strand podejrzewa, że do Szwecji zapędziły go hormony - szuka zapewne partnerki albo po prostu towarzystwa innych walów.

Eksperci z Onewhale cały czas obserwują tego ssaka morskiego, trzymają się w pobliżu Hvaldimira, żeby cenić stan jego zdrowia. Szacują, że ma 13-14 lat.

Mają nadzieję, że wal przyłączy się w końcu do jakiejś rodziny i będzie długo żył w naturalnym środowisku.

