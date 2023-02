Ukraiński minister obrony Ołeksij Reznikow nie wykluczył rosyjskiej ofensywy na południu, na terytorium graniczącym z Donbasem. Ocenił również, że nie ma zagrożenia dla Odessy.

Pentagon o rosyjskim wojsku: Źle wyposażone, źle wyszkolone

W dzisiejszym artykule amerykański magazyn "Foreign Policy" stwierdza, że Rosja wyraźnie jest już przygotowana do nadchodzącej ofensywy. Powołując się na źródła ukraińskie "FP" podaje, że w tym celu rosyjskie wojsko zgromadziło do ataku 1800 czołgów, 3950 pojazdów opancerzonych, 2700 systemów artyleryjskich, 810 systemów rakietowych pochodzących jeszcze z czasów sowieckich - Grad i Smiercz oraz 400 myśliwców i 300 helikopterów. To uzbrojenie ma wspomagać natarcie 300 tys. rosyjskich żołnierzy.