Kolejna pomoc wojskowa USA dla Ukrainy obejmuje szeroką gamę uzbrojenia, począwszy od 25 tys. kompletów kamizelek kuloodpornych i hełmów po karabiny i granatniki, tysiące innych rodzajów broni przeciwpancernej i ponad 20 mln sztuk amunicji – podaje portal BBC.

System Stinger jest jedyną bronią przeciwlotniczą objętą pakietem pomocy USA / VALDA KALNINA / PAP/EPA

Wśród sprzętu wojskowego w nowym pakiecie pomocy USA dla Ukrainy o wartości 800 milionów dolarów ogłoszonym przez prezydenta Joe Bidena znalazły się m.in. pociski Javelin, drony, które można zamienić w latające bomby i broń przeciwlotnicza, która może strzelać z nieba do helikopterów.

Sama obecność amerykańskiej broni wywołuje panikę wśród rosyjskich żołnierzy - twierdzą ukraińscy wojskowi - a za chwilę będzie jej jeszcze więcej. Javelin - to broń przeciwpancerna, która wystrzeliwuje rakiety samonaprowadzające, lecące w kierunku celów oddalonych o 4 km, może być sterowana za pomocą przenośnego urządzenia, które nie różni się zbytnio od konsoli do gier wideo - ale może wystrzelić metrowy pocisk prosto przez bok lub górę opancerzonego czołgu.

Oprócz pocisków Javelin do najpotężniejszej broni należy 800 systemów przeciwlotniczych Stinger, wykorzystywanych kiedyś do zestrzeliwania samolotów w Afganistanie.

Stany Zjednoczone planują również dostarczyć Ukrainie 100 "taktycznych bezzałogowych systemów latających" - małych dronów - które często są uruchamiane ręcznie i są wystarczająco małe, aby zmieściły się w plecakach. Żołnierze mogą z nich korzystać, aby przemierzać pole bitwy, lub w niektórych przypadkach atakować, tworząc "latające bomby", które mogą być zrzucane na cele z daleka.

Czy to wojskowe wsparcie USA pomoże Ukrainie?

Eksperci wojskowi twierdzą, że broń przeciwpancerna dostarczona przez Stany Zjednoczone prawdopodobnie będzie miała największy wpływ na przebieg działań wojennych ukraińskich żołnierzy. Atakujące wojska rosyjskie są przede wszystkim siłami zmechanizowanymi - co oznacza konwoje pancerne - więc najlepszą rzeczą, jaką można zrobić, to zniszczyć te pojazdy - mówi były pułkownik armii amerykańskiej Christopher Mayer.

Jak podkreślił, Ukraina otrzymała różne systemy przeciwpancerne z kilku krajów, co pomaga zwiększyć "zabójczą" siłę ukraińskich sił przeciwko rosyjskim pojazdom. Jeśli ukraińscy żołnierze będą mieć różne systemy przeciwpancerne, to zapewni im to wiele możliwości "przebicia" się przez każdy, konkretny system obrony, jaki posiada obcy czołg - powiedział Mayer.

Broń przeciwpancerna nie pomaga jednak Ukrainie w walce z rosyjskimi siłami powietrznymi, które od trzech tygodni uderzają w cele w całym kraju.

Przenośny, strzelony przez ramię system Stinger jest jedyną bronią przeciwlotniczą objętą pakietem pomocy USA. Jest skuteczny przeciwko nisko latającym helikopterom lub samolotom na wysokości do około 3800 m, co czyni go stosunkowo bezużytecznym przeciwko wysoko latającym rosyjskim bombowcom.

Prezydent USA Joe Biden podniósł całkowitą kwotę pomocy wojskowej USA obiecaną Ukrainie tylko w zeszłym tygodniu do 1 miliarda dolarów - co jest ogromnym przyspieszeniem w porównaniu z 2,7 mld dolarów dostarczonych między 2014 a początkiem 2022 roku - mówi John Herbst, były ambasador USA w Kijowie. Jest to znaczący postęp i usuwa wcześniejsze niedociągnięcia. Nie ma jedak wątpliwości, że Biden i jego zespół byli zbyt nieśmiali w udzielaniu dotąd wsparcia Ukrainie - dodał Herbst.

Co zrobiły inne kraje?

Stany Zjednoczone nie są osamotnione w udzielaniu pomocy wojskowej Ukrainie. Zdecydowało się na to co najmniej 30 innych krajów. Ponadto Unia Europejska przeznaczyła 500 mln euro, co jest historycznym wydarzeniem.

Jednak po ogłoszeniu przez USA nowego pakietu pomocowego prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski powiedział, że pilnie potrzebne jest "więcej wsparcia". Nawet więcej niż teraz - stwierdził, wzywając do przekazywania Ukrainie systemów obrony przeciwlotniczej, samolotów oraz wystarczającej liczby broni i amunicji, aby powstrzymać rosyjskich okupantów.

Chociaż do tej pory nie wydano żadnych oświadczeń, prezydent Biden obiecał, że kolejne wsparcie będzie przekazane Ukrainie, a także, że Stany Zjednoczone pracują, aby pomóc Ukrainie w nabyciu potrzebnych jej systemów obrony powietrznej dalekiego zasięgu, bez podawania szczegółów.