"Umówiliśmy się z wicepremierem, szefem MON Mariuszem Błaszczakiem, że w przyszłym tygodniu spotkamy się wspólnie z ministrem obrony Ukrainy Ołeksijem Reznikowem. Na to spotkanie zaprosimy również kraje, które będą tworzyły koalicję czołgów Leopard" - przekazał minister obrony Niemiec Boris Pistorius.

Minister obrony Niemiec Boris Pistorius / Ann-Marie Utz / PAP/EPA

Niemiecki polityk przebywa w Warszawie, gdzie spotkał się z wicepremierem, szefem MON Mariuszem Błaszczakiem oraz z szefem BBN Jackiem Siewierą. Podczas późniejszej rozmowy z dziennikarzami, Pistorius podkreślał wagę działania na rzecz wsparcia Ukrainy, "zwłaszcza niemieckiego i europejskiego, jak również amerykańskiego".

Pomagamy jako Niemcy z oczekiwanymi dostawami czołgów Leopard 1A5, które przyjadą z zasobów przemysłowych z Holandii, Belgii i Danii. To bardzo pozytywny rozwój sytuacji, że w ten sposób podniesiemy zdolności obronne Ukrainy - powiedział minister obrony Niemiec.



Również z Polską mamy wspólny projekt, a mianowicie - dostarczymy Leopardy 2A6, Polska - 2A4 i uzgodniliśmy z kolegą Mariuszem (Błaszczakiem - PAP), że wspólnie z Ołeksijem Reznikowem, ministrem obrony Ukrainy, spotkamy się w przyszłym tygodniu i zaprosimy te kraje na to spotkanie, które będą tworzyły koalicję czołgów Leopard 24A - zapowiedział Pistorius. Jak jednocześnie ocenił, "nie jesteśmy jeszcze u celu". Jeszcze dołączą do nas kolejne kraje. Chodzi o to, by zebrać w tej koalicji jak najwięcej krajów - zaznaczył Pistorius.



Przypomniał również, że w trakcie swojej niedawnej wizyty na Ukrainie spotkał się z ukraińskimi żołnierzami przechodzącymi szkolenie z obsługi niemieckiego sprzętu wojskowego - w tym czołgów Leopard oraz przeciwlotniczych pojazdów Gepard, które Niemcy przekazały Ukrainie w październiku i listopadzie 2022. Jak wskazał, obecnie ukraińscy żołnierze udają się na poligon w Münster, gdzie będą się uczyć obsługi czołgów Leopard.



Niemiecki polityk powiedział, że Ukraińcy "dają Rosji lekcję, jeśli chodzi o zdecydowanie i odwagę". Z pokorą i wielkim szacunkiem patrzę na dokonania Ukrainy - podkreślił, dodając, że spotkania z ukraińskimi żołnierzami uświadomiły mu, jak ważne jest wsparcie Ukrainy przez kraje NATO.