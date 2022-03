„Poznajcie Patrona. Ma dwa lata. Jest maskotką naszych czernihowskich pirotechników” – pisze Państwowa Służba Ukrainy ds. Sytuacji Nadzwyczajnych. Do wpisu dołączyli zdjęcie psa. Zadaniem zwierzęcia jest szukanie min.

"Jest maskotką naszych pirotechników z Czernihowa. Towarzyszy im zawsze i wszędzie. Nawiasem mówiąc, bardzo lubi ser, więc nasi chłopcy od czasu do czasu rozpieszczają go czymś pysznym" — czytamy we wpisie Państwowej Służby Ukrainy ds. Sytuacji Nadzwyczajnych.

Post spotkał się z entuzjastycznym przyjęciem. "Wiele zwycięstw dla Ciebie, nasz ogoniasty obrońco" — czytamy w komentarzach. Wiele osób zgłasza się także, że chętnie przyniesie kawałek sera, który jest przysmakiem Patrona.