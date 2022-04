Groźby szefa rosyjskiego MSZ Siergieja Ławrowa są eskalacyjne, niekonstruktywne i nie jest to sposób, w jaki odpowiedzialne mocarstwo powinno się zachowywać - oświadczył we wtorek rzecznik Pentagonu John Kirby. Odniósł się w ten sposób do słów Ławrowa o "realnym" ryzyku wojny jądrowej.

Rzecznik Pentagonu John Kirby / JIM LO SCALZO / PAP/EPA

To oczywiście nie jest pomocne, jest niekonstruktywne i z pewnością nie jest tym, co odpowiedzialne mocarstwo powinno robić na forum publicznym - powiedział Kirby w wywiadzie dla CNN. Nikt nie może wygrać wojny jądrowej i nie powinno się jej rozpoczynać. Nie ma żadnego powodu, by obecny konflikt na Ukrainie doszedł do tego poziomu - dodał.



Odpowiedział w ten sposób na wywiad Ławrowa w rosyjskiej telewizji państwowej, w którym stwierdził, że ryzyko wojny nuklearnej jest "poważne i realne", a NATO jest zaangażowane w wojnę przeciwko Rosji.

Kirby powiedział też, że USA uważnie obserwują wydarzenia w separatystycznym regionie Naddniestrza w Mołdawii, gdzie doszło do ataków m.in. na bazę wojskową. Dodał jednak, że jest za wcześnie, by to komentować. Ukraina oskarża Moskwę o prowokację na tym kontrolowanym przez Rosję terytorium.