"Wobec niebezpieczeństwa samozagłady niech ludzkość zrozumie, że nadszedł moment zlikwidowania wojny, wykreślenia jej z historii człowieka, zanim to ona wykreśli człowieka z historii" - mówił w niedzielę papież Franciszek podczas spotkania z wiernymi na modlitwie Anioł Pański.

Papież Franciszek / PAP/EPA

Podczas spotkania na modlitwie w Watykanie papież oświadczył: "Minął ponad miesiąc od początku inwazji na Ukrainę, od początku tej wojny okrutnej i bezsensownej, która jak każda wojna stanowi porażkę dla wszystkich, dla nas wszystkich".

"Trzeba wyrzec się wojny, miejsca śmierci, gdzie ojcowie i matki grzebią dzieci, gdzie ludzie zabijają swoich braci nawet ich nie widząc, gdzie możni decydują a ubodzy umierają" - dodał.

Co drugie dziecko uchodźcą

"Wojna nie niszczy tylko teraźniejszości, ale również przyszłość społeczeństwa" - zaznaczył Franciszek. Przytoczył dane, z których wynika, że od początku agresji na Ukrainę co drugie dziecko stało się uchodźcą.

"To oznacza niszczenie przyszłości, wywoływanie dramatycznych traum u najmniejszych i niewinnych" - wskazywał papież.

Następnie stwierdził: "Oto bestialstwo wojny, akt barbarzyński i świętokradczy". Wyraził przekonanie, że "wojna nie może być czymś nieuniknionym".

"Nie możemy przyzwyczajać się do wojny, musimy natomiast przekształcić dzisiejsze oburzenie w zaangażowanie w przyszłości, bo jeśli z tych wydarzeń wyjdziemy tacy, jak wcześniej, będziemy w pewien sposób wszyscy winni" - ostrzegł.

Papież: Niech ludzkość zrozumie

Franciszek wezwał: "Wobec niebezpieczeństwa samozagłady niech ludzkość zrozumie, że nadszedł moment zlikwidowania wojny, wykreślenia jej z historii człowieka zanim to ona wykreśli człowieka z historii".

Zaapelował do rządzących, by zastanowili się nad tym i by "patrząc na umęczoną Ukrainę, zrozumieli, jak każdy dzień wojny pogarsza sytuację wszystkich".

"Dlatego ponawiam mój apel: dość! Przestańcie! Niech zamilknie broń! Niech zaczną się poważne negocjacje w sprawie pokoju" - wezwał papież.

Podziękował za udział w piątkowej modlitwie zawierzenia świata, a zwłaszcza Rosji i Ukrainy Matce Bożej.