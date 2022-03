Jedna osoba zginęła, a trzy odniosły obrażenia w wyniku ostrzału w pobliżu przystanku trolejbusowego w Charkowie – powiedział portalowi Suspilne dyrektor Centrum Pogotowia Ratunkowego Wiktor Zabaszta.

Charków / PAP/DSNS /

Jak poinformował portal, ranni zostali przewiezieni do szpitala. Wszystkie ofiary to osoby cywilne.

Przedstawiciele Służb ds. Sytuacji Nadzwyczajnych powiedzieli portalowi Suspilne, że rano wystrzelono też pociski w budynki mieszkalne w mieście, co spowodowało pożary. Służby ratunkowe nie mogą jednak jechać do zaatakowanej dzielnicy, by ocenić straty, z powodu ciągłego ostrzału.

Ostatniej doby przeprowadzono w obwodzie charkowskim setki ostrzałów - powiedział szef władz obwodu charkowksiego Ołeh Syniehubow na Telegramie.

Suspilne pisze, powołując się na wicemera Iziuma Wołodymyra Macokina, że z powodu ostrzałów nie został otwarty korytarz ewakuacyjny z jego mieście.