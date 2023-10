Węgry są przeciwne dawaniu więcej pieniędzy Ukrainie, chyba że na podstawie bardzo szczegółowych warunków, których obecnym propozycjom UE brakuje, zarówno pod względem technicznym, jak i politycznym - przekazał w czwartek w Brukseli na posiedzeniu Rady Europejskiej premier Węgier Viktor Orban.

Viktor Orban / Radek Pietruszka / PAP

Budapeszt blokował wypłaty dla Kijowa w ramach Europejskiego Instrumentu na Rzecz Pokoju w związku z wpisaniem węgierskiego banku OTP na ukraińską listę międzynarodowych sponsorów wojny. Choć bank został z listy usunięty, to Węgrzy domagają się teraz gwarancji, że nie trafi on na nią w przyszłości.

Orban o komunikacji z Rosjanami

Mamy przejrzystą i bardzo jasną strategię pokojową. Wszystkie możliwe kanały komunikacji z Rosjanami muszą być otwarte, w przeciwnym razie nie ma szans na pokój - powiedział Orban, cytowany przez agencję MTI.

Szef węgierskiego rządu jest krytykowany w UE za spotkanie w zeszłym tygodniu w Pekinie ze ściganym za zbrodnie wojenne na Ukrainie dyktatorem Rosji Władimirem Putinem.

Politycy węgierscy regularnie spotykają się z politykami z Rosji i Białorusi. W czwartek kolejny raz do Mińska udał się minister spraw zagranicznych Węgier Peter Szijjarto, który uczestniczy w konferencji, poświęconej bezpieczeństwu eurazjatyckiemu. Już wcześniej za podobną wizytę w stolicy Białorusi został skrytykowany w rezolucji Parlamentu Europejskiego.

Gulyas stanowczo o pieniądzach dla Ukrainy

Węgierski rząd nie uważa, że pomoc Unii Europejskiej dla Ukrainy w bieżącej formie na cztery lata jest do zaakceptowania - mówił w środę na wieczornej konferencji prasowej szef kancelarii Orbana, Gergely Gulyas.

Jest całkowicie nie do przyjęcia, że Komisja Europejska chce zapewnić Ukrainie finansowanie przez cztery lata - stwierdził Gulyas. Jego zdaniem takie rozwiązanie tylko przedłuży wojnę.

Rząd w Budapeszcie sprzeciwia się też zmianom w unijnym budżecie, nie chce dawać podwyżek unijnym biurokratom - przekazał szef kancelarii premiera Węgier.

Odnosząc się do zeszłotygodniowego spotkania Orbana z Władimirem Putinem w Pekinie, Gulyas powiedział, że nie było one aż tak znaczące i należy przede wszystkim doprowadzić do zawieszenia broni na Ukrainie.

Nie potrafił powiedzieć, kto był inicjatorem spotkania; według niego wszyscy spotykali się tam ze wszystkimi.