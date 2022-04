W obwodzie kijowskim koło wsi Mirockie znaleziono grób z ciałami trzech cywilów - poinformował komendant policji obwodu kijowskiego Andrij Niebytow. Mężczyźni byli torturowani. Zastrzelono ich. To kolejny taki grób w rejonie Buczy.

Identyfikacja ciał ofiar masakry w Buczy, zdj. ilustracyjne / ANDRII NESTERENKO / PAP/EPA

W komentarzu opublikowanym na Facebooku komendant policji obwodu kijowskiego Andrij Niebytow przekazał, że grób odnaleziono 29 kwietnia.

"Ofiary były długo torturowane; na kończynach znaleziono rany od kul. Na koniec każdemu z mężczyzn strzelono w ucho" - napisał Niebytow. Jak dodał, sprawcy wiązali ofiarom ręce i okręcali twarz tkaniną, by zakryć oczy. Części zatkano usta.

"Według wstępnych danych najeźdźcy próbowali ukryć ślady znęcania się nad obywatelami Ukrainy, więc wrzucili ciała do dołu i zakopali ziemię" - napisał Niebytow.



Ciała znaleziono w lesie koło wsi Mirockie. Przekazano je do ekspertyzy sądowej.



Komendant podkreślił, że jest to kolejny grób zbiorowy w rejonie buczańskim. Główne miasto rejonu, Bucza, była pierwszym miejscem, gdzie odkryto zbrodnie popełnianie przez wojska rosyjskie na ukraińskiej ludności cywilnej.

W sumie w obwodzie kijowskim znaleziono dotąd ponad 1200 ciał cywilów zabitych przez Rosjan.