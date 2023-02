​Organizacja Narodów Zjednoczonych wyraziła we wtorek zaniepokojenie decyzją prezydenta Rosji Władimira Putina o wycofaniu się z traktatu Nowy START, którego celem jest redukcja arsenałów nuklearnych państw. Traktat ten jest jedynym pozostałym porozumieniem o kontroli zbrojeń pomiędzy oboma krajami.

Zdjęcie ilustracyjne / Shutterstock

"Świat bez kontroli broni jądrowej jest o wiele bardziej niebezpieczny, niestabilny, z potencjalnie katastrofalnymi konsekwencjami" - powiedział rzecznik ONZ Stephane Dujarric, jak donosi Kyiv Independent.

"Należy podjąć wszelkie wysiłki, by uniknąć takiego rezultatu, z natychmiastowym powrotem do dialogu włącznie" - dodał.

Putin zapowiedział wycofanie Rosji z traktatu podczas wystąpienia w rosyjskim parlamencie 21 lutego.

Nowy START podpisano w 2010 r.

Rosyjsko-amerykański traktat o redukcji strategicznych zbrojeń ofensywnych ogranicza liczbę rozmieszczonych głowic do 1550 w każdym kraju. Limit rozmieszczonych rakiet i bombowców ustalono na 700 po każdej ze stron.

Jednocześnie każda ze stron została upoważniona do przeprowadzenia na miejscu do 18 inspekcji rocznie, by wzajemnie kontrolować ograniczenia. Nowy START jest jedynym pozostałym porozumieniem o kontroli zbrojeń pomiędzy oboma krajami.

Podczas przemówienia Putin próbował uzasadnić tę decyzję twierdzeniem, że "celem Zachodu jest zadać Rosji strategiczną porażkę, skończyć z nami raz na zawsze. Odpowiemy odpowiednio, ponieważ mówimy o istnieniu naszego kraju".

W odpowiedzi na wystąpienie Putina doradca prezydenta ds. bezpieczeństwa narodowego USA Jake Sullivan powiedział, że "nikt nie atakuje Rosji. Jest jakiś absurd w poglądzie, że Rosja była zagrożona militarnie przez Ukrainę czy kogokolwiek innego."