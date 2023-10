To kolejny rozdział w skomplikowanej relacji Muska z Ukraińcami. Kijów najpierw uznał go za wybawcę, gdy tuż po wybuchu wojny szef Space X zapewnił ogarniętemu wojną krajowi dostęp do szybkiego internetu poprzez sieć satelitów Starlink. Później jednak relacje Elona Muska z Ukraińcami zaczęły się gwałtownie pogarszać, głównie za sprawą kontrowersyjnych wpisów miliardera w sieci oraz rzekomej decyzji (której sam Musk nie potwierdził) dotyczącej wyłączenia satelitów Starlink w pobliżu Krymu, co miało doprowadzić do sabotażu ukraińskiego ataku dronów na rosyjskie bazy nad Morzem Czarnym.

Od tej pory wielu Ukraińców zarzuca miliarderowi, że ten bezmyślnie powiela kremlowską porpagandę.

Również ostatni wpis na dawnym Twitterze spotkał się z falą ukraińskiej krytyki.

"Elon, czy napisałeś tego mema podczas przyjacielskiej rozmowy przez telefon z Putinem?" - napisał pod postem Muska ukraiński komik zaangażowany w pomoc walczącym współbraciom Wasyl Bajdak.

Jeszcze ostrzej zareagowały niektóre ukraińskie media. Ukraińska Prawda zamieściła podobnego mema, który wprost oskarża miliardera o szerzenie rosyjskiej propagandy.