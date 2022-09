W sieci pojawiło się nowe nagranie z Władimirem Putinem. Rosyjski prezydent spotkał się z młodzieżą na Kamczatce. Na krótkim filmie widać, jak polityk nienaturalnie rusza ręką i nogami.

Putin wziął udział w forum ekologicznym we Władywostoku. Tam miał zaplanowane spotkanie z młodzieżą, gdzie odpowiadał na ich pytania.

W sieci pojawił się film z wydarzenia. Widać na nim Putina siedzącego na krześle i trzymającego mikrofon. W czasie odpowiedzi prezydent Rosji prawie cały czas rusza nogami. Uwagę zwraca też jego lewa ręka, którą co jakiś czas nienaturalnie przytrzymuje podłokietnik.

Spekulacje na temat zdrowia Putina

To kolejne nagranie, po którym ruszyły spekulacje co do stanu zdrowia Władimira Putina. Na wcześniej opublikowanym filmie ze spotkania z Siergiejem Szojgu widać, jak przywódca Rosji nienaturalnie przytrzymuje stół. Na innym nagraniu w czasie spotkania cały czas ruszał nogami, a w czasie parady zwycięstwa 9 maja jego nogi były przykryte grubym kocem.

Putin nie chce zakończenia wojny

To nie jest wojna z USA, to nie jest wojna z NATO. Putin zdecydował się rozpocząć wojnę z Ukrainą i Ukraińcami - powiedział rzecznik Rady Bezpieczeństwa Narodowego USA John Kirby w wywiadzie dla niezależnej rosyjskiej telewizji "Dożd", którego fragmenty cytuje portal Ukraińska Prawda. I niestety nic z tego, co obserwujemy dzisiaj, nie pozwala nam mieć nadziei, że jest gotów położyć kres tej wojnie, zabijaniu pokojowo nastawionych Ukraińców.

Komentując oświadczenia rosyjskich oficjeli, że dostawy broni z Zachodu na Ukrainę tylko przedłużają konflikt, Kirby powiedział, że "ten konflikt przedłuża się tylko z powodu chęci Putina, aby go kontynuować".

On mógłby dziś zakończyć wojnę, gdyby zgodził się na wycofanie swoich wojsk i dobrowolnie zasiadł z Zełenskim do stołu negocjacyjnego, by omówić zakończenie tego konfliktu. Oczywiście Zełenski powinien sam zdecydować, czy jest gotowy do negocjacji i powinniśmy go szanować jako naczelnego wodza - powiedział Kirby.