Polska i Ukraina podpisały ważny dokument dotyczący wsparcia w sferze bezpieczeństwa i obronności – poinformował premier Ukrainy Denys Szmyhal. Nie ujawnił jego treści.

Premier Ukrainy Denys Szmyhal / Andrzej Lange / PAP

To był niezwykle owocny dzień, mieliśmy wiele spotkań międzynarodowych między innymi z premierami: Islandii, Szwecji i Polski - powiedział Szmyhal na konferencji prasowej.

Podkreślił, że Polska od pierwszego dnia rosyjskiej inwazji na jego kraj niezwykle aktywnie i mocno wspiera Ukrainę m.in. w wymiarze pomocy humanitarnej, wojskowej i medycznej. Akcentował też, że Polska przyjęła wielu uchodźców, którzy potrzebowali schronienia. Stwierdził, że większość Ukraińców chce wrócić do siebie do domu. Wszyscy liczymy na jak najszybsze zakończenie działań - zaznaczył.



Podpisaliśmy dziś z premierem Mateuszem Morawieckim list, dokument, dotyczący wsparcia w sferze bezpieczeństwa i obronności. Niezwykle, bardzo ważny dokument. Nie mogę ujawnić jego treści, ale jest to ważny krok na rzecz przekazania Ukrainie specjalnej technologii i specjalnego wsparcia w dziedzinie bezpieczeństwa oraz obrony - przekazał Szmyhal.

Plan odbudowy Ukrainy

Premier Ukrainy podziękował także za organizację konferencji Darczyńców dla Ukrainy. Nawiązał również do przedstawionego przez prezydenta Ukrainy Wołodymyra Zełenskiego kompleksowego planu odbudowy ze środków Funduszu Odbudowy Ukrainy, do którego - jak mówił - "już napływają środki od darczyńców".



Prezydent Ukrainy łącząc się zdalnie z uczestnikami Międzynarodowej Konferencji Darczyńców powiedział, że przygotowywany jest kompleksowy plan odbudowy jego kraju po zakończeniu wojny. Musimy skorzystać z pomocy partnerów międzynarodowych. Potrzebujemy pieniędzy, technologii, ekspertów i możliwości, które pozwolą nam na przywrócenie normalnego życia - powiedział Zełenski.



Zaznaczył, że siły ukraińskie walczą z rosyjską agresją, ale to, jak zakończy się wojna, zależy nie tylko od tego, co się zdarzy na polu bitwy. Podkreślał wagę wsparcia zarówno humanitarnego, jak i wysiłków w przywróceniu normalnego życia na terenach wyzwolonych. Zełenski zaznaczył, że Ukrainie, która ma potrzeby społeczne, humanitarne i obronne, potrzebne są zasoby finansowe.



Szmyhal podczas konferencji prasowej powiedział też, że plan odbudowy będzie miał dwa wymiary. Kraje, regiony, czy miasta partnerskie mają wziąć odpowiedzialność za odbudowę miasta, gminy, samorządu czy regionu Ukrainy. Drugi wymiar polega na tym, że prezydent Ukrainy opracuje zestaw parametrów dla poszczególnych obszarów i we współpracy z partnerami międzynarodowymi ta transformacja będzie realizowana wspólnymi siłami w poszczególnych regionach - wyjaśnił Szmyhal.