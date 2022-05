Prezydent Finlandii Sauli Niinistö i premier Sanna Marin wezwali swój kraj do „bezzwłocznego” ubiegania się o członkostwo w Pakcie Północnoatlantyckim. Wniosek ma zostać złożony w ciągu kilku dni.

Ćwiczenia NATO na Łotwie / Toms Kalnins / PAP/EPA

"Finlandia musi bezzwłocznie ubiegać się o członkostwo w NATO. Mamy nadzieję, że decyzja zostanie podjęta szybko i ciągu najbliższych kilku dni" - czytamy w oświadczeniu. W niedzielę formalnie o tym ma zdecydować rząd, a w poniedziałek zajmie się tym parlament.

Wszystko dzieje się chwili, kiedy poparcie społeczeństwa dla przystąpienia kraju do NATO jest na rekordowo wysokim poziomie - 76 procent obywateli jest za przystąpieniem do sojuszu.

Finlandia bezpośrednio graniczy z Rosją (ok. 1300 kilometrów granicy). Do tej pory ten kraj starał się zachowywać neutralność, ale rosyjska agresja na Ukrainę zmieniła podejście Finów do członkostwa w pakcie.

Następna będzie Szwecja

W ciągu kilku najbliższych dni podobny wniosek ma zostać złożony przez Szwecję. Rządzący tam socjaldemokraci w niedzielę mają o tym zdecydować.

Rosja wielokrotnie ostrzegała oba państwa przed przystąpieniem do sojuszu. 12 marca rosyjski minister spraw zagranicznych Siergiej Ławrow mówił, że taki ruch "będzie miał poważne konsekwencje militarne i polityczne".

Przystąpienie Finlandii do sojuszu odbywa się w ekspresowym tempie. W marcu rząd rozpoczął wstępne rozmowy ze wszystkimi siłami politycznymi w kraju i stworzył raport, który omawiał tę kwestię. Równocześnie prezydent i premier odwiedzili 30 państw członkowskich, aby szukać poparcia dla swojej kandydatury. Sekretarz generalny NATO Jens Stoltenberg powiedział, że Finlandia i Szwecja mogą dołączyć do paktu "dość szybko".