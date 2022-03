Nie widzimy powodów, aby ułatwienia dla Ukraińców objęły też inne narodowości. W Polsce działa system, dzięki któremu cudzoziemcy mogą ubiegać się o pobyt stały lub ochronę. Ustawa o pomocy obywatelom Ukrainy jest szczególna - mówili szef MSWiA Mariusz Kamiński i jego zastępca Maciej Wąsik.

Dworzec w Przemyślu / Darek Delmanowicz / PAP

Rząd przyjął w poniedziałek projekt ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa. Projektowana specustawa ma m.in. umożliwić ukraińskim uchodźcom podjęcie tu pracy, zapewnić opiekę zdrowotną oraz dostęp do edukacji.



Na konferencji rządu poświęconej założeniom projektu padło pytanie, czy takie rozwiązania obejmą również uchodźców politycznych z Białorusi lub Afgańczyków ewakuowanych latem z Kabulu do Polski.



Wiceszef MSWiA zaznaczył, że pojawiały się takie pomysły. Niemniej jednak przypominam, że w Polsce funkcjonuje system ochrony cudzoziemców. Jest ustawa o cudzoziemcach i są normalne kanały, którymi ci cudzoziemcy mogą ubiegać się o pobyt stały w Polsce, czy też chociażby o ochronę międzynarodową - powiedział.



Nie widzimy powodów, dla których mielibyśmy dla innych narodowości dzisiaj robić tego typu ułatwienia, jakie uzyskują obywatele Ukrainy. To jest zupełnie inna skala - podkreślił Maciej Wąsik.

Potrzebujący obywatele z innych krajów otrzymają pomoc

Minister Mariusz Kamiński wskazywał, że nie było takiego przypadku, aby obywatelowi Białorusi, który uciekł do Polski w wyniku represji reżimu Alaksandra Łukaszenki, odmówiono pomocy. Zwrócił uwagę, że od masowych protestów z sierpnia 2020 roku związanych ze sfałszowanymi wyborami na Białorusi, o pomoc w Polsce zwróciło się ok. 30 tysięcy Białorusinów.



Tutaj mamy w ciągu paru godzin taką liczbę - dodał szef MSWiA. Ustawa dedykowana obywatelom Ukrainy, Ukrainy, która jest ofiarą rosyjskiej agresji zbrojnej, jest ustawą szczególną, i nie ma tutaj żadnych porównań - podkreślił Kamiński.



Zgodnie z projektowanymi przepisami przekroczenie granicy w okresie wojny da obywatelom Ukrainy prawo do legalnego pobytu w Polsce przez 18 miesięcy z możliwością przedłużenia. Ukraińcy otrzymają też numery PESEL, dzięki którym będą mogli korzystać z szeregu usług publicznych. Projekt specustawy we wtorek będzie przedmiotem obrad Sejmu.



Rosja zaatakowała Ukrainę 24 lutego. Od tego czasu do Polski przybyło ponad milion uchodźców z Ukrainy.