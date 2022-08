W tym tygodniu do Zaporoskiej Elektrowni Atomowej na południu Ukrainy ma dotrzeć misja Międzynarodowej Agencji Energii Atomowej (MAEA). Misja jest już w drodze - poinformował szef Agencji Rafael Grossi, który stoi na czele misji.

Teren Zaporoskiej Elektrowni Atomowej / Dmytro Smolyenko / PAP/Photoshot

Grossi podkreślił, że konieczna jest ochrona bezpieczeństwa "największego obiektu nuklearnego w Europie", który jest okupowany przez wojska rosyjskie.

Dziennik New York Times" podał w sobotę, że misja MAEA złożona z szefa agencji Rafaela Grossiego i 13 ekspertów z "głównie neutralnych krajów" ma odwiedzić Zaporoską Elektrownię Atomową i obserwować ją przez tydzień. ISW podkreśla, że wśród ekspertów nie ma przedstawicieli takich państw jak USA czy Wielka Brytania, które Rosja uważa za nieobiektywne.

Rosjanie zmuszają do milczenia

Rosja zaczęła stosować metody podobne do tych używanych przez Iran, by zmanipulować wyniki misji Międzynarodowej Agencji Energii Atomowej w Zaporoskiej Elektrowni Atomowej - ocenia amerykański Instytut Studiów nad Wojną (ISW).

Według ukraińskich źródeł rosyjskie siły specjalne torturują pracowników elektrowni, by zmusić ich do milczenia w sprawie łamania zasad bezpieczeństwa, gdy na miejsce przybędą inspektorzy MAEA - zaznaczono w raporcie think tanku.

Ukraińskie źródła informowały również, że rosyjskie władze próbują ograniczyć obecność ukraińskich pracowników w elektrowni, a okupacyjne władze Enerhodaru zmuszają mieszkańców do podpisywania petycji o zaprzestanie "ukraińskich ostrzałów", którą zamierzają pokazać inspektorom - dodaje ISW.

Zełenski ostrzega

Każda minuta przebywania rosyjskich żołnierzy na terytorium Zaporoskiej Elektrowni Atomowej to ryzyko globalnej katastrofy nuklearnej - mówił w ubiegłym tygodniu prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski. Wzywał on społeczność międzynarodową do szybszego reagowania na tę sytuację.

Zełenski podkreślał, że w ubiegły czwartek po raz pierwszy w historii Zaporoska Elektrownia Atomowa została odłączona od sieci. Było to spowodowane uszkodzeniem ostatniej działającej linii łączącej siłownię z ukraińską siecią energetyczną - dodał. Ocenił, że Rosja sprawiła, iż Ukraina i Europejczycy znaleźli się o krok od katastrofy jądrowej.

Wizyta MAEA była planowana

O tym, że Międzynarodowa Agencja Energii Atomowej może w najbliższych dniach udać się ze swoją misją do Zaporoskiej Elektrowni Atomowej, informował w miniony czwartek minister energetyki Ukrainy Herman Hałuszczenko.

Planowana jest wizyta. Rozmawiamy o najbliższych dniach - na pewno nie później niż na początku września - mówił Hałuszczenko agencji Reuters.