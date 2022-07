W czasie nocnego ostrzału w Mikołajowie zginął Ołeksij Wadaturski, przedsiębiorca, jeden z najbogatszych Ukraińców. O jego śmierci na Telegramie poinformował szef rządzącej partii Sługa Narodu Dawyd Arachamija.

Telegram

"Ogromna strata dla obwodu Mikołajewskiego i całej Ukrainy. Ołeksij Wadaturski zginął tej nocy w wyniku kolejnego rosyjskiego ataku terrorystycznego - ostrzału ludności cywilnej w Mikołajowie" - napisał Arachamija.

Wadaturski był właścicielem firmy Nibulon, zajmującej się produkcją i eksportem zbóż, pszenicy, jęczmienia i kukurydzy. W ostatnim zestawieniu biznesmen zajmował 24. miejsce na liście najbogatszych Ukraińców. Jego majątek był szacowany na ponad 400 milionów dolarów.

"To biznesmen, który wierzył w swój kraj i nie opuścił go nawet w czasie wojny. Nie da się przekazać bólu wszystkim, którzy go znali. Szczere kondolencje dla rodziny i bliskich. Na pewno zemścimy się za wszystkich zabitych przez Rosję" - dodał polityk.