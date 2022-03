Ukraiński Mariupol został w ogromnym stopniu zniszczony przez Rosjan. ​Rada miejska informuje, że część mieszkańców lewobrzeżnej dzielnicy miasta jest przymusowo wywożona na tereny Rosji bądź obszary kontrolowane przez separatystów w Donbasie, a ludziom tym zabierane są ukraińskie paszporty.

Zniszczenia w Mariupolu / PAP/EPA

Wojska rosyjskie "zmuszają mieszkańców ukraińskiego Mariupola do wyjazdu do Rosji" a ludzie są "nielegalnie deportowani na terytorium wroga" - oświadczyła Rada na swoim kanale na komunikatorze Telegram.

Według Rady dotyczy to mieszkańców ulic: Azowstalskiej i Kozactwa Ukraińskiego w Mariupolu. Są to ulice we wschodniej części miasta w rejonie lewobrzeżnym (dzielnicy), oddzielonym od reszty Mariupola terenem zakładów przemysłowych Azowstal.

Rada oskarżyła wojska rosyjskie, że "wykradają" mieszkańców Mariupola.

Według informacji z soboty w rejonie Azowstalu trwały walki. 400-tysięczny Mariupol, największe miasto na wybrzeżu Morza Azowskiego, jest oblężony przez wojska rosyjskie. Szef obwodu donieckiego Pawło Kyryłenko oświadczył w niedzielę, że w przyległych miejscowościach Mełekyne i Manhusz, które kontrolowane są przez wojska rosyjskie, panuje głód i umierają tam tysiące ludzi.

Mariupol kompletnie zniszczony

W ciągu trzech tygodni inwazji Mariupol został zniszczony. Na ujęciach z drona widać przerażający obraz miasta.

Nagranie pokazuje zniszczenia Mariupola po rosyjskim ostrzale. Niemal całkowicie zniszczone miejscowe centrum handlowe i budynki mieszkalne.