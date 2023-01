Później, w komentarzu dla lokalnych mediów, Podolak powiedział, że oświadczenie Kremla jest "gestem wyłącznie propagandowym".

Rosja na wszelkie sposoby stara się choćby na pewien czas zmniejszyć intensywność walk i uderzeń na jej ośrodki logistyczne - po to, by zyskać czas na przeprowadzenie dalszej mobilizacji, budowę dużych umocnień na terytoriach okupowanych i na przegrupowanie armii. Nie udało się tego zrobić jakimikolwiek środkami wojskowymi, więc uruchomiono standardowe fortele informacyjne - powiedział doradca prezydenta Ukrainy.

Dodał również, że "tylko Rosja atakuje pociskami rakietowymi i dronami obiekty cywilne, włącznie z miejscami kultury religijnego, i robi to właśnie w świąteczne dni Bożego Narodzenia".

Miedwiediew komentuje

Do decyzji Ukraińców odniósł się w najnowszym wpisie na Telegramie Dmitrij Miedwiediew.

"Ręka chrześcijańskiego miłosierdzia została wyciągnięta do Ukraińców w Wielkie Święto. Ich przywódcy odrzucili to. Myślę, że większość naszego personelu wojskowego biorącego udział w wojskowej operacji specjalnej (jak rosyjska propaganda nazywa inwazję na Ukrainę - przyp. red.) ze spokojem odetchnęła, gdy usłyszała odmowę wstrzymania ognia przez głównych ukraińskich klaunów w Boże Narodzenie. Mniej problemów i przebiegłości" - napisał.

"Szkoda ludzi, którzy stracili możliwość pójścia do kościoła. Ale świnie nie mają wiary i wrodzonego poczucia wdzięczności. Rozumieją tylko brutalną siłę i przeraźliwie domagają się żarcia od właścicieli. Na tym opiera się trening. I będzie to kontynuowane przez zachodnich świniopasów" - podkreślił wiceprzewodniczący Rady Bezpieczeństwa Federacji Rosyjskiej.

W swoim wpisie Miedwiediew zaatakował też szefową niemieckiego MSZ.

"Nawet niepiśmienna Baerbock (Annalena Baerbock, minister spraw zagranicznych Niemiec - przyp. red.) i szereg innych nadzorców w europejskim chlewie zdążyli marudzić o niedopuszczalności zawieszenia broni" - napisał.

Telegram

Rosjanie w piątek ostrzeliwali cele cywilne

Tymczasem, jak napisał na Telegramie wiceszef gabinetu prezydenta Zełenskiego Kyryło Tymoszenko, w piątek w Ukrainie, w wyniku rosyjskiej agresji, zginęło trzech cywilów, a 14 osób zostało rannych. Jak dodał, wojska agresora ostrzeliwały cele cywilne w siedmiu regionach kraju.

Zabici to dwaj mężczyźni w obwodzie donieckim - jeden zginął od ostrzału w Bachmucie, drugi - we wsi Krasna Hora. W Chersoniu w wyniku ostrzału jednostki straży pożarnej zginął strażak. Czterej inni odnieśli obrażenia. Ogółem co najmniej siedem osób zostało rannych w obwodzie donieckim i siedem w chersońskim.

Jak poinformowała agencja Ukrinform, Rosjanie ostrzeliwali także cele cywilne w obwodach sumskim, charkowskim, ługańskim, zaporoskim i mikołajowskim.