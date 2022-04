Koncern Meta poinformował o usunięciu grup i profili m.in. na Facebooku związanych z białoruskim KGB. Zamieszczały one posty oskarżające Polskę o złe traktowanie migrantów z Bliskiego Wschodu i nawoływały do protestów przeciwko polskiemu rządowi.

Zdj. ilustracyjne / Shutterstock

W opublikowanym w czwartek raporcie firma poinformowała, że "powiązane z rządami Rosji i Białorusi podmioty zaangażowane były w cyberszpiegostwo i operacje wywierania ukrytego wpływu online".

Działalność ta obejmowała przede wszystkim zagadnienia związane ukraińskim przemysłem telekomunikacyjnym, światowym i ukraińskim sektorem obronnym i energetycznym; platformami technologicznymi; oraz dziennikarzami i działaczami na Ukrainie, w Rosji i za granicą.



Operacje te nasiliły się na krótko przed rosyjską inwazją - podaje Meta.



Wykryto i usunięta m.in. skoordynowaną akcję powiązaną z białoruskim KGB, której konta i profile zaczęły publikować w języku polskim i angielskim informacje o poddaniu się wojsk ukraińskich bez walki i ucieczce przywódców państwowych z kraju 24 lutego, czyli w dniu rozpoczęcia wojny przez Rosję.



Wcześniej ten sam podmiot związany z KGB "skupiał się przede wszystkim na oskarżaniu Polski o złe traktowanie migrantów z Bliskiego Wschodu" - czytamy w raporcie.



Ponownie 14 marca konto związane z białoruskimi służbami bezpieczeństwa stworzyło w Warszawie wydarzenie nawołujące do protestowania przeciwko polskiemu rządowi.



Konto i wydarzenie usunęliśmy tego samego dnia - podaje Meta.



Oprócz tego koncern zaobserwował wzrost próby włamań na konta na Facebooku dziesiątek osób należących do ukraińskiego personelu wojskowego i publikacji filmów wzywających armię do poddania się, tak jakby te posty pochodziły od legalnych właścicieli kont.



Wykryto i usunięto również sieć powiązaną z osobami wywodzącymi się z regionu Ługańska na Ukrainie, których działalność koncentrowała się wokół dwóch portali promujących prorosyjskie komentarze na Kaukazie i Ukrainie oraz niewielkiej liczby kont m.in. na Facebooku i Telegramie.