W najbliższych dniach możliwa jest wizyta prezydenta Ukrainy Wołodymyra Zełenskiego w Rzymie - podała agencja Ansa za źródłami watykańskim. Niewykluczone, że w sobotę Zełenski spotka się z papieżem Franciszkiem. Włoskie źródła rządowe nie wykluczają spotkania szefa państwa ukraińskiego z premier Giorgią Meloni w niedzielę. Na razie brak oficjalnego potwierdzenia tych doniesień.

Wołodymyr Zełenski / STEPAN FRANKO / PAP/EPA

Źródła watykańskie, cytowane przez agencję Ansa przekazały: "Możliwe jest, że papież spotka się z ukraińskim prezydentem w sobotę". Tak zareagowano w Watykanie na pojawiające się informacje w tej sprawie. Zaznacza się zarazem, że to nadal jest hipoteza.

Pod koniec kwietnia z papieżem spotkał się w Watykanie premier Ukrainy Denys Szmyhal .



Kilka dni później Franciszek poinformował dziennikarzy o misji Stolicy Apostolskiej w sprawie pokoju na Ukrainie zastrzegając, że nie została ona publicznie ogłoszona. W środę watykański sekretarz stanu kardynał Pietro Parolin powiedział mediom, że misja będzie kontynuowana, ale nie podał szczegółów.



Źródła we włoskim parlamencie przekazały natomiast, że w niedzielę możliwe jest spotkanie premier Meloni z prezydentem Zełenskim w Rzymie.

"Jestem otwarty na spotkanie z dwoma prezydentami"

W lutym papież Franciszek powiedział dziennikarzom, że jest gotów spotkać się z prezydentami Ukrainy i Rosji , Wołodymyrem Zełenskim i Władimirem Putinem. Franciszek mówił o tym podczas konferencji prasowej w samolocie lecącym ze stolicy Sudanu Południowego Dżuby do Rzymu.

Jestem otwarty na spotkanie z dwoma prezydentami, Ukrainy i Rosji. Jeśli nie pojechałem do Kijowa, to dlatego, że niemożliwa była podróż do Moskwy - stwierdził papież.



Przypomniał, że już "drugiego dnia wojny udał się do ambasady Rosji przy Stolicy Apostolskiej". Jak dodał, poszedł tam, by powiedzieć, że chce jechać do Moskwy i rozmawiać z Putinem, "o ile byłoby małe okienko na negocjacje". Potem minister (spraw zagranicznych Siergiej) Ławrow odpowiedział mi, że dobrze to ocenia, ale zobaczymy później - ujawnił.