W różnych regionach Rosji znajdowane są cmentarze z masowymi grobami. Pochowani w nich są prawdopodobnie najemnicy z grupy Wagnera, którzy polegli w walkach przeciwko Ukrainie - informuje rosyjska redakcja BBC.

Linia frontu w pobliżu Bachmutu/ Zdj. ilustracyjne / OLEG PETRASYUK / PAP/EPA

BBC wiadomo o siedmiu takich cmentarzach w Rosji i w okupowanym przez Rosję obwodzie ługańskim na wschodzie Ukrainy. Według portalu część z pochowanych tam osób to zwerbowani do walki skazani, którzy jeszcze powinni odsiadywać wyroki w koloniach karnych.



Największy cmentarz grupy Wagnera znajduje się w miejscowości Bakinskaja w Kraju Krasnodarskim. Szef Grupy Wagnera Jewgienij Prigożyn potwierdził, że chowani są tam najemnicy. 2 kwietnia było tam 607 grobów, a ich liczba szybko rośnie - podaje BBC.



Na początku kwietnia zaobserwowano też pojawienie się 69 nowych pochówków na jednym z cmentarzy w Nowosybirsku. Na grobach były wieńce w kolorystyce wykorzystywanej przez wagnerowców. Podobne groby pojawiły się również w Irkucku - według miejscowych mieszkańców jest ich co najmniej 40.

Grobów przybywa w zastraszającym tempie

W marcu ponad 60 jednakowych grobów znaleziono też pod miastem Bieriozowskij w obwodzie swierdłowskim. Teraz liczba pochówków sięga 106. Także ponad 64 grobów z takimi samymi wieńcami i krzyżami zauważyli w marcu mieszkańcy miejscowości Nikołajewka w obwodzie samarskim. W ciągu miesiąca liczba mogił wzrosła prawie dwukrotnie.



Na początku lutego 22 grobów z wieńcami w barwach tzw. grupy Wagnera zauważyli mieszkańcy miejscowości Frianowo w obwodzie moskiewskim.



Z kolei w lutym BBC informowała o znalezieniu masowego pochówku tzw. wagnerowców pod okupowanym Ługańskiem. Wtedy były tam 42 groby. Od tamtej pory przybyło 36 kolejnych.

Ogromne straty wśród rosyjskich skazańców

Najczęściej skazani chowani są w okolicach miejsca zamieszkania ich bliskich. Teraz jednak pojawiły się informacje o dziesiątkach przypadków, kiedy grzebano ich w innych regionach i bez informowania bliskich - pisze BBC. Według portalu bliscy co najmniej 42 pochowanych nie wiedzieli o ich śmierci.



Z otwartych źródeł można wywnioskować, że skazani, zwerbowani przez grupę Wagnera, ponoszą największe straty ze wszystkich rosyjskich sił - podsumowuje BBC. Niezależnym mediom udało się zidentyfikować 2901 rosyjskich skazańców, którzy zginęli w walkach przeciwko Ukrainie. Rzeczywisty bilans strat jest na pewno dużo większy - zaznaczono.



Według USA przeciwko Ukrainie walczy ponad 40 tys. skazańców z rosyjskich kolonii.