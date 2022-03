Rosja przegrywa tę wojnę nie tylko propagandowo, lecz i militarnie, i być może jej porażka będzie sposobem na wyjście z obecnego kryzysu - powiedział ambasador RP w Waszyngtonie Marek Magierowski w wywiadzie dla CNN. Jak dodał, choć Polska opowiada się za dyplomatycznym rozwiązaniem, trudno spodziewać się ustępstw ze strony Rosji.

Ambasador Magierowski: Rosja przegrywa wojnę, Ukraina może pokonać rosyjskie wojska / ROMAN PILIPEY / PAP/EPA

Nie wykluczamy dyplomatycznego rozwiązania tej wojny, ale piłka jest teraz po stronie Rosji. I to (Rosjanie) nie chcą negocjować, to oni nie wydają się skłonni do zmniejszenia swoich oczekiwań i żądań, z których wiele jest po prostu dziwacznych - powiedział Magierowski w rozmowie z dziennikarką Christiane Amanpour z CNN International. Dyplomata dodał, że jego zdaniem Rosja przegrywa wojnę nie tylko o serca i umysły, ale również pod względem militarnym.

Nie wiem, czy znajdziemy rozwiązanie dyplomatyczne, ale być może rozwiązanie militarne i pokonanie rosyjskiej armii na Ukrainie jest drogą wyjścia - ocenił, zaznaczając, że ukraińskie siły są w stanie to zrobić.

Ambasador ocenił, że Rosja prowadzi wojnę w barbarzyński sposób, i wyraził przekonanie, że "pan Putin i jego kolesie znajdą się na ławie oskarżonych w Hadze".

Magierowski zapowiedział, że Zachód wkrótce nałoży na Rosję kolejne sankcje, i dodał, że być może trzeba będzie je utrzymać przez długi czas, nawet do 15 lat, bo "będziemy musieli żyć z Putinem przez wiele lat". Jednocześnie - wskazał - generałowie i ludzie z otoczenia rosyjskiego prezydenta powinni się zastanowić, "czy chcą być przez niego wciągnięci w tę wojnę, i czy powinniśmy oczekiwać jakiegoś rodzaju zamachu". Zaznaczył jednak, że nie jest uprawniony do komentowania takich pogłosek.

Ambasador wyraził przekonanie, że Rosja boi się militarnej potęgi NATO, wobec czego Polska i inne kraje wschodniej flanki Sojuszu są obecnie bezpieczne, ocenił jednak, że rosyjski prezydent jest nieobliczalny.

Musimy być więc bardzo ostrożni i bardzo dobrze przygotowani na jakiekolwiek polityczne i militarne ruchy - zaznaczył.

Komentując pomoc Polski dla Ukrainy, dyplomata powiedział, że Polska "robi dla Ukrainy i Ukraińców to, czego wiele innych krajów nie zrobiło dla nas w 1939 roku".

To jest nasz ludzki, moralny i chrześcijański obowiązek - oznajmił.