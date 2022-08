​Premier Mateusz Morawiewcki w najbliższy poniedziałek w Paryżu spotka się z prezydentem Francji Emmanuelem Macronem, aby omówić wsparcie dla Ukrainy wobec agresji Rosji i konsekwencje konfliktu dla Europejczyków - poinformował w czwartek wieczorem Pałac Elizejski.

Mateusz Morawiecki (z prawej) i Emmanuel Macron / Paweł Supernak / PAP

Poza wojną na Ukrainie przywódcy na spotkaniu w Pałacu Elizejskim będą rozmawiać o "wyzwaniach europejskiej suwerenności w zakresie obronności i bezpieczeństwa, a także współpracy na rzecz pełnego bezpieczeństwa wschodniej flanki Europy" - przekazał Pałac Elizejski, cytowany przez agencję AFP.

Agencja AFP przypomina, że "Polska należy do najbardziej bezwarunkowych zwolenników członkostwa Ukrainy w UE, a także do krajów najbardziej krytycznych wobec Rosji, w przeciwieństwie do Niemiec i Francji, których stanowiska bywały czasem bardziej ostrożne".

Morawiecki poinformował w czwartek, że po raz kolejny zaproponuje zawieszenie lub zmniejszenie, do poziomu 25-30 euro za tonę, opłat za prawo do emisji CO2 oraz że podczas zbliżającej się wizyty we Francji będzie o tym rozmawiać z prezydentem Macronem.

"Tematy bezpieczeństwa, tematy energii, tematy współpracy - to są wątki, które będziemy poruszali" - powiedział w TVP Info Morawiecki, pytany o zbliżające się spotkanie z prezydentem Francji.

Za szczególnie ważne uznał tematy gospodarcze - tłumacząc, że wojna w Ukrainie kompletnie zdestabilizowała całą Unię Europejską, wiele gospodarek trzęsie się w posadach, a społeczeństwa protestują. Podkreślił, że jego zdaniem ta "putinflacja" uderza także we Francuzów i w Niemców. Kolejnym tematem rozmów - jak przekazał premier - ma być wzmocnienie militarne Europy.