Reżim na Kremlu zamierza zniszczyć naród ukraiński, a takie działania są ludobójstwem, zaś Rosja jest państwem, które wspiera i stosuje terroryzm – stwierdza się w rezolucji, którą Sejm Litwy przyjął jednogłośnie we wtorek.

Zniszczona Odessa / Alena Solomonova / PAP

"Sejm uznaje zbrojną agresję - wojnę - Federacji Rosyjskiej oraz jej kierownictwa politycznego i wojskowego przeciwko Ukrainie, rozpoczętą 24 lutego 2022 r., za ludobójstwo narodu ukraińskiego" - czytamy w rezolucji.



W przyjętym dokumencie podkreśla się, że wszyscy sprawcy muszą zostać pociągnięci do odpowiedzialności, a społeczność międzynarodowa musi powołać "specjalny międzynarodowy trybunał karny w celu zbadania i oceny zbrodni rosyjskiej agresji przeciwko suwerennej Ukrainie".

Celem Rosji zniszczenie narodu ukraińskiego

Litewscy posłowie wnioskują, by trybunał ten miał prawo wydawania międzynarodowych nakazów aresztowania i nie był ograniczony immunitetem państwa ani immunitetem głów państw, szefów rządów czy innych urzędników publicznych.



"Federacja Rosyjska, której siły zbrojne celowo i systematycznie bombardują cele cywilne, jest państwem, które wspiera terroryzm i dopuszcza się go" - podkreślono w rezolucji, stwierdzając, że rosyjskie siły zbrojne i najemnicy popełnili masowe zbrodnie wojenne na terytorium Ukrainy, w szczególności w miastach Bucza, Irpień, Mariupol, Borodzianka i Hostomel.



Jak wskazano w dokumencie, celem Rosji jest "zniszczenie narodu ukraińskiego w całości lub w części, złamanie jego ducha poprzez zabijanie członków rodzin, w tym dzieci, uprowadzanie ich, torturowanie, gwałcenie i szydzenie z ciał zabitych".



Rezolucja została przyjęta w dniu, gdy w litewskim parlamencie z wizytą przebywała wiceprzewodnicząca Rady Najwyższej (parlamentu) Ukrainy Ołena Kondratiuk. To pierwsza wizyta przedstawiciela władz Ukrainy tak wysokiej rangi od początku inwazji Rosji.