Komisja Europejska przyjęła dyrektywę, która po raz pierwszy w historii daje uchodźcom czasową ochronę, zapewniając im we wszystkich krajach Unii Europejskiej takie samo o prawo do pracy, opieki socjalnej, medycznej i prawo do edukacji. Jutro mają ją przegłosować kraje członkowskie UE na spotkaniu ministrów spraw wewnętrznych i od razu „ochrona czasowa” wejdzie w życie.

