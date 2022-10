W sieci pojawiło się kolejne nagranie kompromitujące drugą armię świata. Widać na nim rosyjski pojazd bojowy z piechoty z wywieszonym białym kawałkiem materiału, świadczącym o zamiarze poddania się. Jak zauważyli internauci, w roli białej flagi Rosjanie wykorzystali prawdopodobnie męskie kalesony.

Opublikowane w mediach społecznościowych nagranie przedstawia ukraińskich żołnierzy, na których pozycję w pewnym momencie wjeżdża oznaczony literami "Z" gąsienicowy opancerzony wóz bojowy.

Działo czołowe jest skierowane w górę, prawdopodobnie na znak, że Rosjanie nie zamierzają atakować, a w lufę wetknięto kawałek białego materiału. We włazie również widać żołnierza, który w rękach trzyma białą flagę, symbolizującą chęć poddania się.

Kiedy Ukraińcy zatrzymują pojazd, jego ekipa wychodzi z podniesionymi rękami. Z nagrania wynika, że zatrzymane zostały co najmniej 3 osoby.

Kalesony zamiast flagi

W komentarzach pod nagraniem internauci są zgodni - Rosjanie do poddania się wykorzystali fragment bielizny osobistej, prawdopodobnie kalesony.

Nie ma jednak pewności, że nagranie jest autentyczne i faktycznie przedstawia moment poddania się załogi rosyjskiego wozu opancerzonego.

Igor Kyivskyi, który opublikował nagranie, odniósł się do tych zarzutów.

"Wyjaśniam to po raz ostatni ignorantom, którzy twierdzą, że to 'inscenizacja'. Ukraina ma infolinię dla Rosjan, na którą można zadzwonić i powiadomić o chęci poddania się. Dzwoniący są informowani o dalszych działaniach oraz instruowani, co mają zrobić" - pisze Kyivskyi.

"Na filmie widać wcześniej uzgodnione poddanie się" - dodaje.