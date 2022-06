Wspieranie Ukrainy, podejmowanie działań służących jej sprawie, a wiec także i naszego zwycięstwa, leży w interesie każdego Polaka. Ta wojna nie może skończyć się przegraną Ukrainy - podkreślił wicepremier i prezes PiS Jarosław Kaczyński w liście do Klubów Gazety Polskiej.

Jarosław Kaczyński / Rafał Guz / PAP

List od lidera Prawa i Sprawiedliwości odczytał w sobotę poseł PiS Robert Telus podczas XVII Zjazdu Klubów Gazety Polskiej w Spale (woj. łódzkie).

Większość przesłania do tego ruchu społecznego Jarosław Kaczyński poświęcił sytuacji po rosyjskiej inwazji na Ukrainę. Ta wojna toczy się między wolnością a despotyzmem, między naszą cywilizacją a barbarią, między jasnymi siłami - uosabiającymi wolę narodów nie tylko do samostanowienia, ale i do samego istnienia - a z drugiej strony między czarnymi mocami zniewolenia - napisał do członków Klubów GP prezes PiS.

Stawką w tej walce jest nie tylko niepodległość Ukrainy, ale także niezawisłość i bezpieczeństwo naszej ojczyzny oraz obecny porządek światowy - podkreślił w liście Kaczyński. Wspieranie Ukrainy, podejmowanie wszelkich działań służących jej sprawie, a więc także i naszego zwycięstwa, leży w interesie każdego Polaka. Ta wojna nie może się skończyć przegraną Ukrainy - zaznaczył.

Dlatego musimy z taką intensywnością i determinacją rozbudowywać i dozbrajać w najnowocześniejszy sprzęt naszą armię - zwrócił uwagę wicepremier Kaczyński w liście do uczestników zjazdu Klubów Gazety Polskiej w Spale.