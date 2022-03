"Stabilizacja w Europie jest niezmiernie ważna dla interesów USA" - powiedział prezydent Stanów Zjednoczonych Joe Biden po spotkaniu z prezydentem Polski Andrzejem Dudą. Jak podkreślał Duda, "mimo trudnych czasów relacje Polski z USA kwitną".

Joe Biden i Andrzej Duda / Marcin Obara / PAP

Podczas uroczystości powitania, odbywającej się z wojskową asystą, odegrany został najpierw hymn Stanów Zjednoczonych Ameryki, a następnie hymn Polski.

Po spotkaniu "w cztery oczy" rozpoczęło się plenarne spotkanie Bidena i Dudy, a także przedstawicieli amerykańskiej administracji i polskiego rządu.

Duda: Mimo trudnych czasów relacje Polski z USA kwitną

Chcę bardzo mocno podkreślić, panie prezydencie, że mimo trudnych czasów dziś te relacje polsko-amerykańskie kwitną. My jesteśmy pierwszym w Europie odbiorcą amerykańskiego gazu LNG, który już od lat przypływa do naszego gazoportu w Świnoujściu, wspierając dywersyfikację źródeł dostaw do Polski tego gazu - powiedział Duda.

Jak wskazywał, to ogromnie ważne w aspekcie dzisiejszej agresji Rosji na Ukrainę, szantażu energetycznego, który od lat już uprawia Rosja.

Cytat Zbudowaliśmy ten gazoport w Świnoujściu właśnie po to, by z tym szantażem walczyć, tego szantażu uniknąć i jesteśmy wdzięczni za amerykańskie wsparcie w tym zakresie - zaznaczył.

Prezydent Duda dziękował również amerykańskiemu przywódcy m.in. za piątkowe spotkanie z przedstawicielami organizacji pozarządowych zaangażowanych w pomoc uchodźcom z Ukrainy. Bardzo dziękujemy panu prezydentowi za tę wizytę, ona ma z tego punktu widzenia ogromne znaczenie, jak również za pomoc, którą Stany Zjednoczone niosą, za wkład pierwszej damy Stanów Zjednoczonych Jill Biden, konsultacje z moją żoną - wskazywał.

Cytat Jesteśmy także wdzięczni za to, że kontynuujemy ścieżkę ku rozpoczęciu programu współpracy w zakresie pokojowej energii nuklearnej, budowy amerykańskich elektrowni atomowych w Polsce, które są nam niezbędne dla realizacji programu ochrony klimatu i rozwoju nowoczesnej energetyki w naszym kraju - mówił polski prezydent.

Wierzę głęboko w to, że to partnerstwo między Stanami Zjednoczonymi a Polską w zakresie rozwoju energetyki nuklearnej w naszym kraju, we współpracy ścisłej, pomiędzy naszymi krajami będzie zrealizowane - dodał.

Zwrócił uwagę, że na spotkaniu z prezydentem USA Joe Bidenem obecny jest Piotr Naimski, który odpowiada ze strony polskiej za tę kwestię. Wierzę, że ten program wspólnie z amerykańskimi firmami, ale pod silnym patronatem ze strony Białego Domu uda nam się w najbliższym czasie zrealizować, bo on jest Polsce bardzo potrzebny - dodał prezydent Duda.

Co powiedział Biden?

Amerykański prezydent podkreślił, że kiedy 25 lat temu przemawiał na Uniwersytecie Warszawskim użył wówczas słów - za waszą i naszą wolność.

Cytat Wtedy miałem to na myśli i teraz mam to również na myśli - powiedział.

Panie prezydencie, najważniejsza rzecz, która nas łączy, to nasze wartości - wolność, wolność prasy, wolność mediów; dzięki temu rząd działa w sposób transparentny, ludzie mają prawo do wyboru - mówił Biden, zwracając się do prezydenta Andrzeja Dudy

Prezydent Biden podczas spotkania z prezydentem Andrzejem Dudą i przedstawicielami polskiego rządu powiedział, że Stany Zjednoczone są w stanie odgrywać swoją rolę w innych częściach świata w oparciu o zjednoczoną Europę i bezpieczeństwo w Europie.

Jak dodał, doświadczenia dwóch wojen światowych wskazują, że stabilizacja w Europie jest bardzo ważna dla USA. Stabilizacja w Europie jest niezmiernie ważna dla USA, szczególnie jeśli chodzi o nasze interesy, nie tylko tu, ale na całym świecie - mówił Biden.

Cytat Dla nas artykuł 5 jest świętym zobowiązaniem. Proszę mi wierzyć, możecie na nas polegać - stwierdził na zakończenie prezydent Stanów Zjednoczonych.

Kto uczestnicy w spotkaniu?

Amerykańskiego przywódcę na Dziedzińcu Pałacu Prezydenckiego przywitał najpierw prezydent Andrzej Duda. Następnie Joe Biden przywitał się także z przedstawicielami rządu - m.in. z szefem MON Mariuszem Błaszczakiem, ministrem spraw zagranicznych Zbigniewem Rauem, szefem BBN Paweł Solochem, szefem BPM Jakubem Kumochem oraz pełnomocnikiem rządu ds. strategicznej infrastruktury energetycznej Piotrem Naimskim.

W Pałacu Prezydenckim trwa spotkanie w wąskim gronie z udziałem prezydenta Andrzeja Dudy i prezydenta USA Joe Bidena. Przywódcom towarzyszą szef BBN Paweł Soloch oraz sekretarz stanu USA Antony Blinken - poinformowała Kancelaria Prezydenta.

Powitanie prezydenta USA rozpoczęło się z prawie 40-miutowym opóźnieniem. Wcześniej Biden uczestniczył w spotkaniu szefów MON i MSZ Ukrainy i USA. Minister ON Ukrainy Ołeksij Reznikow informował, że rozmowy dotyczą m.in. współpracy politycznej i wojskowej.

Joe Biden przyleciał do Polski w piątek. Z kim się spotkał?

Sobota to drugi dzień wizyty prezydenta Stanów Zjednoczonych w Polsce. W piątek w Rzeszowie Joe Biden spotkał się z żołnierzami 82. Dywizji Powietrznodesantowej (82nd Airborne Division), a także - razem z Andrzejem Dudą - spotkał się z przedstawicielami organizacji wspierających uchodźców.

W sobotę, po spotkaniu z prezydentem Dudą, amerykański prezydent odwiedzi punktu nadawania numerów PESEL uchodźcom z Ukrainy na Stadionie Narodowym. Przywódcy USA towarzyszyć mają premier Mateusz Morawiecki oraz prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski.

Późnym popołudniem na dziedzińcu Zamku Królewskiego Biden wygłosi przemówienie. Według Białego Domu, będzie ono dotyczyło "zjednoczonych wysiłków wolnego świata wspierającego naród ukraiński, pociągnięcia Rosji do odpowiedzialności za jej brutalną wojnę i obrony przyszłości zakorzenionej w zasadach demokratycznych".

Ten artykuł jest aktualizowany.